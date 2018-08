Choroba ho nezrazila na kolená, ale dala jeho životu nový impulz

Diela Ondreja Šufliarskeho sú ozdobou remeselníckych jarmokov v rôznych kútoch našej krajiny.

4. aug 2018 o 13:17 Marcela Ballová

LUČENEC/STARÁ HUTA. Jeho diela sú ozdobou jarmokov aj festivalov. Každý obraz, figúrka, šperk, miska či hračka z dreva i parožia sú originálne. Málokto by však uhádol, aký životný príbeh doviedol Ondreja Šufliarskeho zo Starej Huty k rezbárstvu. Na začiatku bola totiž vážna choroba.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Nevľúdny osud

Počas Novohradského folklórneho festivalu, ktorý spestril záver júla v Lučenci, sa pri stánku šikovného rezbára zo Starej Huty pristavili mnohí. Obdivovali precíznu prácu človeka, ktorého osud nešetril. Vyučený 59-ročný strojník má za sebou štyri mozgové príhody.

Po prvýkrát ho choroba zrazila na kolená v štyridsiatke. Vtedy ešte netušil, že onedlho budú jeho vernými spoločníkmi dláta a kladivká, že si pri dome zriadi dielňu voňajúcu drevom.

Prečítajte si tiež: Kúpalisko oživil originálny nápad

„Začínal som ako údržbár, neskôr som pracoval na družstve. Potom som začal podnikať s mäsom, no pri tejto činnosti som nemal šťastie na ľudí okolo seba,“ trpko spomína muž s podlomeným zdravím. „Negatívne sa to odrazilo na mojom zdraví. Vystresovaný a doslova vyšťavený som skolaboval cestou do kostola. Dostal som prvú porážku.“

Samouk

Rezbár, ktorý v minulosti okúsil aj, ako chutí chlebík v zahraničnom safari parku,