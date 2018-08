Lentvora. Dedina, kde ľudia nepotrebujú mobily, obchod ani krčmu

Malá horská dedina je magnetom pre chalupárov.

5. aug 2018 o 10:17 Marcela Ballová

LENTVORA. Od Ábelovej cesta sa kľukatí a akoby konca nemala. Čím dlhšie idete, tým sa vám zdá krajšia. Popri nej zelené lúky prechádzajú do kopcov, na ktorých sa vlnia bujné koruny stromov. A na jej konci drieme dedina. V Lentvore by ste márne hľadali obchod a krčmu. Dokonca aj mobil tu môžete pokojne vypnúť. Tomu, kto chce telefonovať, miestni vďačne ukážu pár bodov, kde je signál. Navonok chudobná dedina má však veľké bohatstvo. Krajinu, ktorá je rajom pre chalupárov a balzamom na dušu pre turistov.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Návštevníci sa kochajú krásnym kútom kraja

Horúčava morí nielen ľudí v meste. Aj do kopcov sa vyšplhala a tak je pomedzi domy v Lentvore pusto. Pokoj prerušil hukot dodávky. Doviezla chleba. Vzápätí sa pri nej zíde hŕstka ľudí s igelitkami v rukách. Nakúpia pečivo, prehodia pár viet so susedmi a miznú za bránami. O tom, že v dedine sa aj pracuje, svedčí bzukot obecnej kosačky. Aj dvere na úrade sú otvorené dokorán.

„Ľudia z mesta zvyknú spínať ruky, aký je tu božský pokoj. Pre nás domácich to tu však veľakrát nie je med lízať. Veruže som sa aj ja neraz prichytil pri myšlienke, že by som s mešťanmi aj menil,“ mávol rukou starosta Dušan Sudár. Vzápätí však uznal, že doma je len doma. „Všetko má svoje pre a proti,“ dodal.

Nie všetky stavby oku lahodia

V Lentvore žije 87 ľudí. Napriek tomu, že nemá priľahlé lazy, ako susedná Ábelová, chatári sem merajú cestu pomerne často. „Je tu veľký záujem o nehnuteľnosti. V dedine máme okolo dvadsať chalúp. Ja to vítam. Aspoň sú domy obriadené. Inak by boli ľahli k zemi,“ pripomenul prvý muž obce a demonštratívne ukázal na dom s burinou vyše brány. „Takto končia stavby, o ktoré sa nikto nestará. Iba mám s nimi starosti. Ľudia z okolitých domov sa sťažujú, nech s tým niečo robím. Burina sa im ťahá do dvorov. No darmo píšem, urgujem. Niektorí na to jednoducho kašľú. Zdedia dom a príroda nech si s ním poradí. Predať ho nehodlajú,“ rozhorčil sa starosta.