Vidinský klenot by mohol byť magnetom pre návštevníkov Novohradu

Dohoda cirkvi s obcou by bola prospešná pre celý región.

7. aug 2018 o 13:11 Marcela Ballová

Vo Vidinej stojí jeden z klenotov Novohradu. Starosta Ján Šupica verí, že by mohol byť veľkým lákadlom pre návštevníkov regiónu.(Zdroj: Marcela Ballová)

VIDINÁ. Z hlavnej cesty na pohľad malý kaštieľ vo Vidinej nepúta mimoriadnu pozornosť. Málokto však vie, aký klenot ukrýva novohradská dedina neďaleko Lučenca. Pohľad z bočnej ulice totiž doslova vyráža dych. Historická budova, ktorá pripomína zmenšeninu Haličského zámku, s francúzskou záhradou vo versailleskom štýle a rozsiahlym anglickým parkom by sa mali aspoň sčasti otvoriť verejnosti.

„Zatiaľ je to všetko v rovine plánovania, no verím, že vďaka dobrej spolupráci obce so Spoločnosťou Božieho Slova sa náš zámer podarí zrealizovať,“ vyjadril sa Ján Šupica, starosta Vidinej.

Šanca na rozvoj

Vidiná je jednou z trinástich obcí združených v Mikroregióne Novohradské Podzámčie. Aktuálne realizujú projekt Otvor si oči v Novohradskom Podzámčí. V rámci neho predstavujú verejnosti atraktívne miesta, ktoré by mali byť lákadlom pre turistov. V regióne, ktorý v krajine patrí medzi ekonomicky najzaostalejšie, vnímajú turizmus ako šancu na rozvoj.

„Kaštieľ nie je vlastníctvom obce. Preto úspešnosť nášho zámeru závisí najmä od dobrej spolupráce s cirkvou,“ zdôraznil Šupica pri otázke, kedy by v areáli barokového kaštieľa, postaveného na starších základoch niekdajšej bratríckej pevnôstky, mohli oddychovať prví návštevníci. Pripomenul, že exteriér aj interiér