Kruhový objazd problematickú križovatku v blízkej dobe zrejme nenahradí

Podľa primátora ide o problematické miesto, kde sa v minulosti stalo viacero dopravných nehôd.

8. aug 2018 o 11:43 TASR

HNÚŠŤA. Kruhový objazd na križovatke Ulice 1. mája a Hlavnej v meste Hnúšťa v okrese Rimavská Sobota zrejme v najbližšej dobe nebude postavený, hoci je jeho výstavba pripravená a má už vydané právoplatné stavebné povolenie. Podľa slov primátora mesta Michala Bagačku samospráva za túto stavbu bojuje už roky, keďže ide o problematické miesto, kde sa v minulosti stalo viacero dopravných nehôd.

"Ministerstvo dopravy vyhodnotilo, že tá križovatka nie je nejako preťažená, ale z hľadiska bezpečnosti to vnímame tak, že kruhový objazd tam je potrebný. Za posledné roky sme v tomto smere spravili maximum práce, boli sme súčinní aj pri odkupovaní pozemkov či vypracovaní projektovej dokumentácie. Z môjho pohľadu je teraz na ťahu ministerstvo," uviedol primátor s tým, že vie o záujme rezortu križovatku postaviť a chápe, že na stavbu je potrebné zohrať financie.

"Na spomínanú križovatku sa z dôvodu nižšej frekventovanosti nedajú použiť peniaze z eurofondov a musia sa preto hľadať v rámci rozpočtu ministerstva. Mesto i ja osobne budeme robiť všetko pre to, aby sa to dotiahlo do konca," dodal Bagačka.

Ako v tejto súvislosti informovala hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Lucia Karelová, predmetná križovatka je v návrhu plánu na začatie v roku 2018 v objeme zhruba 200-tisíc eur z celkového investičného nákladu 800-tisíc eur. "Nakoľko do dnešného dňa nie je schválená aktualizácia špecifikácie, a v platnej špecifikácii táto stavba nie je zaradená vzhľadom k časovej náročnosti procesu verejného obstarávania zhotoviteľa stavby, je otázne jej začatie ešte v roku 2018," konštatovala Karelová.

SSC pritom ešte v roku 2015 prostredníctvom vtedajšej hovorkyne Zuzany Hromcovej informovala, že v súvislosti s realizáciou tejto stavby neevidujú žiadne problémy. "Začiatok výstavby je naplánovaný na rok 2016," uviedla vtedy Hromcová.