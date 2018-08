FOTO: Po Slovane Žilina. Ďarmoty si opäť zahrali proti fortunaligistovi

Do 3. kola Slovnaft Cupu z nášho regiónu postúpil iba FTC Fiľakovo.

9. aug 2018 o 7:00 Jozef Mikuš

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



SLOVNAFT CUP - 2. KOLO

FTC Fiľakovo - MFK Dukla Banská Bystrica 3:0 (2:0)

Góly: 2. L. Knieževič (PK), 7. Hrnčiar, 90. Iboš, ŽK: Telek, L. Knieževič, Hrnčiar - Gaško, Willwéber, Ďanovský, R: Papuča, 500 divákov.

Fiľakovo: Tojagič - Cvetkovič (85. Iboš), Telek, Fajd, L. Knieževič - Hrnčiar (79. Kurunci), Urbančok, S. Knieževič, Kovanič - Strniša, Kelemen (65. Lazsík).

Ban. Bystrica: Nôta - Žilinec, Gaško (46. Laksik), Kupčík, Malík (46. Starší) - Valent (46. Savič), Migaľa, Vajda, Muchaya - Willwéber, Ďanovský.



ŠK Vinica - FC ViOn Zlaté Moravce 0:6 (0:3)

Góly: 20. Garcia, 28. a 38. Urgela, 60. Švec, 76. Orávik, 86. Duga, ŽK: Zachar, Fabián, Levický, R: Ochotnický, 700 divákov.

Vinica: Geregai - Brezovský, Súth, Zachar (46. Fajčík), Pobori - P. Konček, Fabián, Nemčok (61. Nagy), Levický - Bartal, V. Konček.

Zl. Moravce: Krnáč - Banovič, Čögley (46. Orávik), Garcia (65. Zelník), Švec - Duga, Urgela, Richtárech, Brašeň (12. Chren) - Ďubek, Miličevič.

MŠK Tisovec – KFC Komárno 0:4 (0:2)

Góly: 14. Matič(PK), 43. a 80. Fronc, 68. Kollár, R: Kmec, 150 divákov.

Tisovec: Drak - Boháčik, Hronček, Kubinec, Morong - Kordík (79. Búr), Halaj, Pašák, Masár (74. Košičiar) - Stasík, Antal.

Komárno: Leckéši - Szikonya, Ondruš, Antálek (55. Szabó), Luzin - Zemko, Popovič, Fronc, Kollár - Mikeš (46. Duda), Matič (46. Domonkos).

FK Slovenské Ďarmoty – MŠK Žilina 0:7 (0:4)

Góly: 12. Balaj, 15. a 38. Jánošík, 43. Pečovský, 72. Diaz, 77. (PK) a 81. Gamboš, R: Prešinský, 800 divákov.

Slov. Ďarmoty: Holub (46. Kaczorek) - Cibuľa, Horváth, M. Nilaš, Lukács - P. Nilaš, Gibala, Berec, Lavrík (57. Krajč) - Koncz, Tóth (46. Ohajda).

Žilina: Volešák - Králik, Sluka, Jánošík (46. Bichakhchyan), Diaz - Balaj (38. Gerebenits), Pečovský, Vallo, Susnjar - Gamboš, Polievka (58. Kopas).

Milan Nilaš, tréner FK Slovenské Ďarmoty: "Chlapci sa snažili, ale Žilina je iný level. Majú obrovskú kvalitu. Pre malé mužstvo s úzkym kádrom je to síce záťaž, no v prvom rade sme zápas vnímali ako oslavu futbalu. V takejto malej dedinke sa behom troch rokov predstavili Slovan aj Žilina. Nabudúce by mohla prísť Trnava."

FK Jesenské – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 0:5 (0:3)

Góly: 7., 19. a 49. Andrič, 32. Kotora, 73. Čery, R: Libiak, 300 divákov.

Jesenské: Balajthy - Szabó, Bial (32. Kökény), Kudlík, Pinter (71. Barta) - Andráši, Lakatoš (51. Čavnicky), Árvay, Jonáš - Uličný, Bodnár.

Lipt. Mikuláš: Mikušiak - Šimún, Očenáš, Kačerík (57. Papaj), Staš (52. Múdry) - Kotora, Kuc, Čery, Bartoš - Andrič (57. Kucharčík), Ondrek.

FK 09 Bacúch – TJD Príbelce 2:0 (1:0)

Góly: 16. a 88. (PK) Švidraň, ŽK: Mucha - Sudimak, R: Maslen, 250 divákov.

Bacúch: Palider - Kurek, Rusnák (73. Vraniak), Lenďák, Gemzický - Švantner, Ľuptovčiak (51. Mucha), Dekrét, Švidraň - Jakuba (83. Švéda), Košičiar.

Príbelce: Križan - Cibuľa, Klátik, Pagáč, Fridrich - Santoris, Sudimak, Celeng (60. Hriň), Bariak - Celleng (46. M. Kurák), Kókai (50. Vrana).

MŠK Kysucké Nové Mesto – TJ Sklotatran Poltár 3:2 (2:2)

Góly: 16. Ploštica, 31. Kubala, 83. Kačáni - 17. Szczepaniak, 20. Sokol, , ŽK: Filipiak, Kurčík, R: Tomáš Burger, 300 divákov.

Kys. Nové Mesto: Šteiniger - Jánošík (46. Sedúch), Beliančín, Ploštica (83. Mizera), Brodňan - Čelko (46. Hrošovský), Bugáň, Kačáni, Mrmus - Buček, Kubala.

Poltár: Páriš - Šága, Filipiak, Farias (46. Chibueze), Mokrý - Sokol, Hornyák (46. Výlupok), Kulich, Kurčík - Marcinek (54. Kamas), Szczepaniak.