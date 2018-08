Nemocnica pre kolaps z horúčav ošetrila viac ako 20 pacientov

Pre akútne zhoršenie chronického srdcového zlyhávania ošetrili 32 pacientov za posledné dva týždne.

9. aug 2018 o 6:13 SITA

RIMAVSKÁ SOBOTA. Za posledné dva týždne evidujú aj v rimavskosobotskej nemocnici zvýšený počet pacientov ošetrených na urgentnom príjme pre dehydratáciu alebo kolaps z tepla. Nemocnica ošetrila vyše dvadsať pacientov, pričom u všetkých bola potrebná rehydratačná infúzna liečba.

Štyria pacienti boli pre akútne zhoršenie chronického ochorenia pre dehydratáciu prijatí na oddelenie vnútorného lekárstva. Informáciu poskytla hovorkyňa spoločnosti Svet zdravia, a.s. Jana Fedáková s tým, že v nemocnici sa zvýšil aj počet pacientov so zhoršením chronických chorôb, najmä chronického srdcového zlyhávania.

Zhoršenie chronických chorôb

Pacienti boli rôznych vekových skupín. „Mladší aj starší ľudia, ktorí boli ošetrení v nemocnici, často podcenili vonkajšie podmienky, vystavili sa nadmerne slnečnému žiareniu a teplu v kombinácii s nedostatočným príjmom tekutín. Starší pacienti navyše s vekom strácajú pocit smädu a sú náchylnejší na dehydratáciu,“ doplnila hovorkyňa.

Pri extrémnych poveternostných podmienkach, letných horúčavách sa zvýšil aj počet pacientov so zhoršením chronických chorôb, najmä chronického srdcového zlyhávania. „Za posledné dva týždne nemocnica ošetrila pre akútne zhoršenie chronického srdcového zlyhávania 32 pacientov, z čoho bola viac ako polovica hospitalizovaná,“ uviedla Fedáková.

Prevencia

Podľa lekárov je najdôležitejšia prevencia. Medzi 11:00 a 15:00 hod.Prc odporúčajú zdržiavať sa v interiéri alebo sa v týchto hodinách aspoň nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu. Ak to nie je možné, je nutné mať pokrývku hlavy a ochladzovať sa vodou. V priebehu celého dňa radia piť dostatok vlažných tekutín,najlepšie nesladených a vždy mať so sebou fľašu vody. V stravovaní by mali ľudia uprednostniť ľahké jedlá a nepiť alkohol.

Nové pracovisko urgentného príjmu spustili v Nemocnici Svet zdravia Rimavská Sobota do prevádzky v polovici júla. Urgentný príjem nahradil doterajšie ambulancie ústavnej pohotovostnej služby na jednotlivých oddeleniach nemocnice, akútni pacienti sa tak už nemiešajú s hospitalizovanými. Pracovisko má dva oddelené vstupy – pre mobilných pacientov, ktorí prídu sami a bezbariérový vstup pre pacientov privezených záchrannou zdravotnou službou.