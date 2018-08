Sezónu na Gemeri spestrí nová súťaž

Rimavskosobotský Oblastný futbalový zväz sa rozhodol okoreniť nový súťažný ročník.

11. aug 2018 o 8:29 Jozef Mikuš

RIMAVSKÁ SOBOTA. Po niekoľkoročných neúspešných snahách o oživenie Zimného pohára ObFZ Rim. Sobota sa v zväze rozhodli vytvoriť novú súťaž – Pohár ObFZ. Podľa predsedu zväzu Mariana Petroka ide o nový model súťaže, na ktorom pracovali viacerí ľudia.

„Témou Pohára ObFZ sme sa zaoberali už dlhšie. Hľadali sme rôzne možnosti, ktoré by vyhovovali všetkým účastníkom. Z niekoľkých návrhov sa nám tento model javil ako najlepší. Na vytvorení pracovali najmä členovia športovo-technickej komisie a komisie rozhodcov Adrian Koos, Vladimír Parobek, ale aj iní členovia ObFZ Rim. Sobota ako Ján Brndiar, Mário Machyniak a Ján Forgon. Niektoré črty súťaže sú identické so Slovnaft Cupom. Do nového modelu by mali byť zainteresované naše okresné mužstvá zo šiestej ligy, ale aj tímy z piatej a štvrtej ligy SsFZ,“ objasnil Petrok.

Finále v máji

Desiatka okresných tímov nastúpi proti sebe v prvom kole pohára doma i na ihrisku súpera ešte v auguste. Polovica mužstiev následne postúpi do druhého kola. To sa odohrá až pred jarnou časťou a budú do neho nasadené aj kluby zo štvrtej a piatej ligy SsFZ. Hrať sa bude na jeden zápas na ihrisku tímu z nižšej súťaže.

„Mužstvá SsFZ zápasy odohrajú v priebehu marca a môžu im poslúžiť ako dobrá príprava pred jarnou časťou sezóny. Ďalšie kolá sa budeme snažiť prispôsobiť mužstvám. Predpokladané semifinále a finále sú naplánované na máj.“

Pozitívna odozva

Podľa Petroka v zväze vládli mierne obavy, ako na pohár zareagujú kluby. Zo strany účastníkov sa však stretli s pozitívnou odozvou.

„Keďže sa jedná o prvý ročník podľa nového modelu, finálový zápas sa budeme snažiť riadne zmedializovať a víťaza podporiť nejakou finančnou odmenou alebo materiálnym zabezpečením, či už v podobe sady dresov alebo futbalových lôpt. Na odmene popracujeme a urobíme všetko preto, aby sme Pohár ObFZ zviditeľnili a aby sa stal obľúbený najmä pre fanúšikov a zúčastnené kluby,“ dodal Petrok.