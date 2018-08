Poltárčania chcú skončiť do ôsmeho miesta

Tréner Vladimír Sendrei ml. si pochvaľuje hráčsky kolektív.

14. aug 2018 o 15:03 JÚLIUS GEĽO

POLTÁR. Predvlani obsadili dorastenci TJ Sklotatran Poltár v tretej lige Stred druhé miesto. Vlani v nej kraľovali a zabezpečili si miestenku do vyššej súťaže. V prebiehajúcom ročníku už Poltárčania zvádzajú súboje na druholigových trávnikoch.

„Jednoznačne sme mali v minulej sezóne cieľ postúpiť. Pripravoval som si aj dvojičku, teda tím do sedemnásť rokov. Mali sme to celé pripravené po viacerých stránkach. Chystali sme sa na postup aj s vedením klubu. Podieľalo sa na ňom celé mužstvo,“ hovorí tréner TJ Sklotatran Poltár Vladimír Sendrei ml.

„Poltár hrá druhú ligu dorastencov prvýkrát, je to veľký úspech. Aj mesto si to váži, podporilo nás finančne. Zopár sponzorov som zohnal aj ja,“ doplnil.

Zástanca útočného futbalu

Kľúčové je ťaženie mančaftu U19. Jeho kouč poukázal na to, že veľké zmeny v kádri nenastali. Nemá už k dispozícii brankára Adriána Ľalíka a stopéra Adriána Filipiaka, ten prešiel do áčka. V ňom je spoluhráčom Patrika Kulicha, ktorý hájil farby Poltára v lanskom ročníku iba na jeseň, keďže v jarnej časti hosťoval v MŠK Novohrad Lučenec.

V súťaži účinkuje šestnásť tímov. „Chceme sa umiestniť do ôsmeho miesta. Horšie nemienim skončiť. Prvé dva zápasy sme vyhrali. Uvidíme, ako nám to pôjde ďalej. Myslím si, že taký kolektív, aký je u nás, v inom mužstve nie je. Chlapci hrajú so srdcom, bojujú, klobúk dole pred nimi,“ vyjadril sa mládežnícky kormidelník. Ako poznamenal, je zástancom útočného futbalu a taký hodlá so svojimi zverencami naďalej produkovať.

Hrdý na Uhlára

Postup do druhej dorastenec-kej ligy považuje Vladimír Sendrei ml. za svoj doteraz najväčší trénerský úspech. Čo je jeho ďalšou výzvou? „Je ich viac,“ odvetil.

„Chcem s týmito chlapcami napredovať, aby sa dostali vyššie. Nikomu nebránim odísť. Som rád, keď idú do vyššej súťaže. Príkladom je Ľuboš Uhlár, ktorý si to namieril do Jupie FŠ Mareka Hamšíka a odtiaľ do Slovana Bratislava. Som hrdý na to, že som ho trénoval. Stále si ma váži. Keď je doma, tak príde niekedy na môj tréning,“ pokračoval lodivod starších i mladších dorastencov Sklotatrana.