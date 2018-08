Hráčske presuny z futbalových trávnikov

15. aug 2018 o 9:01 JÚLIUS GEĽO

LUČENEC. Viacerí futbalisti zmenili v priebehu leta klubovú príslušnosť. Vybrali sme čosi z toho, čo sa udialo v mužstvách z krajských súťaží. Prinášame druhú časť pohľadu na súpisky.

Do kádra nováčika tretej ligy TJ Sklotatran Poltár pribudol Peter Szczepaniak (FK Železiarne Podbrezová). Ten v minulej sezóne zarezával v MŠK Tisovec. Do zoznamu letných akvizícií Poltára patria tiež Adam Sokol (FK Železiarne Podbrezová) i Marek Búry (FC Baník Prievidza), v jarnej časti lanského ročníka bol však na hosťovaní v MFK Dukla Banská Bystrica. Z Horehronia sa do materského Sklotatranu vrátil mladý brankár Jakub Slaniniak.

Funkcionári FTC Fiľakovo angažovali Slobodana Saviča z MŠK Novohrad Lučenec. Anabázu v maďarskom Ózde ukončil Kristián Kurunci a oblieka si znovu fiľakovský dres.

Martin Karásek sa po skončení hosťovania vo Fiľakove vrátil do MFK Detva. Marko Püšpöky si to z Fiľakova namieril do rakúskeho SV Rohrbach. Farby TJ Baník Kalinovo háji Bozhidar Krstich, prestúpil tam z Detvy. Michal Bíreš, ktorý v jarnej časti minulej sezóny pôsobil v Lučenci, začal tú novú ako kapitán ŠK Badín. Jakub Marcinek prestúpil z Poltára do MFK Spartak Hriňová. V zime pritom putoval opačným smerom. Gólman Jozef Vreštiak tiež posilnil Hriňovú, presunul sa tam z Detvy. Novou tvárou TJD Príbelce sa stal Kristián Kókai (FK Jesenské). Brankár Lukáš Smerek prestúpil z MFK Revúca do FK Šalková.

V sieti OFK Olováry uviazol Miroslav Paľaga (TJ Slovan Tomášovce). Predstavitelia TJ Jednota Málinec angažovali Rudolfa Šavlíka z FK obec Lubeník. Revúca siahla po Ivanovi Paulovičovi (ŠK Bastav Revúca – Revúčka). Eugen Bari ml. prestúpil z Fiľakova do OŠK Radzovce. Z nemeckého SV Kirchanschöring viedli kroky Františka Tótha rovnako do Radzoviec.

Do FC 98 Hajnáčka prestúpil Róbert Wereszký (TJ Štart Kokava nad Rimavicou) a do mužstva z juhu Rimavskosobotského okresu prišiel aj František Zibrin (TJ FK Veľký Blh, naposledy hosťoval v Jesenskom).

Do kádra TJ Ožďany pribudli – Szabolcs Demeter (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Marek Bán (Veľký Blh, naposledy bol v Hajnáčke), Alex Šereš (FC Radnovce), gólman Ľuboš Hrbál (Tatran Muráň), Tomáš Bystriansky (Kokava nad Rimavicou) a po polročnom účinkovaní v Hriňovej je naspäť Michal Nosáľ. Brankár Tomáš Václavík sa z ŠK Slovan Vidiná presunul do Cinobanského športového klubu. MFK Baník Veľký Krtíš posilnil Nikolaj Havrila (FK Slovenský Ďarmoty) či Peter Drozd (Fiľakovo). ŠK Vinica ulovil Vladimíra Končeka (TJ Partizán Hrušov). Tomáš Fajčík sa pobral z FK Lesenice do Vinice.