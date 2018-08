V Hnúšti chystajú pestré dopoludnie

Výstava psov bez rodokmeňa, divadlo pre deti i rapový koncert.

17. aug 2018 o 12:50 TASR

HNÚŠŤA. Výstava psov bez rodokmeňa, divadlo pre deti i rapový koncert. Všetky tieto podujatia môžu navštíviť obyvatelia Hnúšte v okrese Rimavská Sobota a návštevníci mesta počas piatkového (24.8.) popoludnia.

Program otvorí o 14.30 h výstava psov bez rodokmeňa Hnúšťanský oriešok. "Do Hnúšte sme chceli priniesť niečo nové a keďže sú prázdniny, orientovali sme to tak, aby sa zabavili aj deti. A touto formou ich zamýšľame viesť k láske k zvieratám a k tomu, aby sa svojim psíkom viac venovali, trávili s nimi voľný čas a cvičili ich," uviedla Marianna Balašková, predsedníčka občianskeho združenia (OZ) Horná Rimava, ktoré je jej organizátorom.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Dodala, že osobitne pre deti pridali mimo hlavných kategórií aj súťaž Dieťa a pes, do ktorej sa môžu prihlásiť i menšie deti so svojimi psíkmi. "Ak bude počas aktuálneho nultého ročníka o toto podujatie záujem, chceli by sme ho organizovať aj v budúcnosti," avizovala.

Súťaž psov vystrieda o 17. h detské divadlo Tárajko a Popletajka, ktoré do Hnúšte príde vďaka primátorovi Michalovi Bagačkovi. Celé popoludnie zavŕši o 20. h koncert Kaliho a Petra Panna s predskupinou Hely v organizácii Mestského kultúrneho strediska (MsKS).

"Keďže na uvedený deň sme už predtým mali naplánované tieto dve akcie a bude pripravená tribúna i stánky, oslovili sme OZ Horná Rimava s ponukou, či nechce svoju súťaž zorganizovať s nami. Súhlasilo, ľuďom tak počas jedného popoludnia môžeme ponúknuť hneď tri rôzne podujatia," doplnila riaditeľka MsKS Diana Vojenčiaková.