Luntera kritizujú za župné noviny. Má v nich trinásť fotografií

Na Náš kraj sa pozreli aj v Transparency International Slovensko. Všimli si spoluprácu s firmami z Lunterovej kampane.

16. aug 2018 o 15:18 Ivana Zigová

BANSKÁ BYSTRICA. Nedávno dostali obyvatelia Banskobystrického samosprávneho kraja do schránok župný mesačník Náš kraj, konkrétne jeho prvé vydanie v Lunterovom volebnom období.

Po tom, čo v minulom období krajskí poslanci stopli peniaze na vydávanie samosprávnych novín pre Kotlebovo ospevovanie vojnového slovenského štátu a zmenu periodika na stranícku propagandu, sa od Lunterovho tímu z Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja očakávalo viac.

Trinásť fotografií župana v jednom čísle

Ešte začiatkom roka avizoval riaditeľ úradu Matúš Hollý poslancom, že časopis by mal verejnoprávnou formou objektívne a spravodajsky zvýšiť informovanosť obyvateľov Banskobystrického kraja.

Namiesto toho im prišiel poštou farebný leták, v ktorom sme na niekoľkých stranách napočítali trinásť fotografií samotného župana Jána Luntera. Texty nie sú podpísané a chýba aj informácia o autoroch v tiráži či kontakt na redakciu.

„Ján Lunter prechod na „verejnoprávne“ župné noviny nezvládol,“ okomentoval prvé číslo časopisu Gabriel Šípoš z Transparency International Slovensko. V blogu, kde sa téme venuje podrobnejšie, rovnako podotkol, že noviny pripomínajú skôr predvolebný leták.

„Trinásť fotiek Luntera na šestnástich stranách novín je horší „kult osobnosti,“ ako má 99 percent slovenských samosprávnych novín. Skôr ako „Náš kraj“ by sa mesačník mal premenovať na Náš župan,“ poznamenal.

Politický marketing platený z verejných zdrojov

Podobne kritický je k župným novinám v Banskobystrickom kraji aj Pavel Sibyla, ktorý sa aj v minulosti venoval analýze mestských a obecných novín.

„Náš kraj sa obsahom príliš nelíši od podobných tlačovín iných slovenských žup, miest a obcí. Prevažuje v ňom prezentácia aktivít a plánov súčasného župana. Ku cti banskobystrickej župy slúži, že Náš kraj sa nesnaží budiť dojem štandardných novín. Je to priznane marketingový leták s peknou grafickou úpravou. Otázka však zostáva rovnaká ako pri radničných novinách: Majú ísť na takýto typ politického marketingu peniaze všetkých daňových poplatníkov? Myslím si, že nie, bez ohľadu na to, či je županom Kotleba alebo Lunter,“ okomentoval pre MY prvé vydanie periodika.

Grafickú podobu novín, ich celkový dizajn navyše úrad zveril firme Komplot Advertising a tlač a distribúciu spoločnosti Red Post, pričom obe sme našli aj v záverečnej finančnej správe ku kampani Jána Luntera.

Prvá z nich uzavrela s krajom zmluvu na takmer 50-tisíc eur s DPH zahŕňajúcu nielen práce na periodiku, druhá za viac ako 28-tisíc s DPH.

Bránia sa a sľubujú zlepšenie

Matej Bučko, hovorca Banskobystrického samosprávneho kraja, na kritiku zareagoval, že ide o prvé číslo periodika. „Je preto prirodzené, že sa za polrok naakumulovali spoločenské akcie a výjazdy, kde sa zúčastnil predseda BBSK, preto bola jeho prítomnosť na fotkách častejšia. Túto kritiku však reflektujeme a zohľadníme ju v ďalších číslach,“ povedal.

Za dôležitejšiu však považuje obsahovú stránku časopisu, ktorý má podľa jeho slov informačný charakter. „Obyvatelia kraja sa dočítajú o najdôležitejších rozhodnutiach zastupiteľstva a vedenia kraja za posledný polrok,“ tvrdí.