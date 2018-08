Džudistka Bokorová sa rada presadzuje na tatami i v živote

Elitná členka Junioru si mieni ukoristiť zlato na národnom šampionáte žien. Čaká ju vysokoškolské štúdium.

19. aug 2018 o 9:31 JÚLIUS GEĽO

LUČENEC. Lučeneckému džudu robí výbornú reklamu. Je viacnásobnou národnou šampiónkou, na turnajoch sa umiestňuje na pódiových pozíciách. Potešiteľné je, že sa nemieni uspokojiť s tým, čo dosiahla, a hodlá rozširovať zbierku úspechov. Patrícia Bokorová bola dorasteneckou reprezentantkou a teraz patrí do juniorskej reprezentácie.

„Toto je skôr taký rozbehový rok, predstavuje prípravu na ten budúci. Absolvovala som reprezentačné sústredenia i turnaje. Okukala som si súperky. Máme to rozvrhnuté tak, aby nasledujúca sezóna bola pre mňa úspešná,“ uviedla devätnásťročná Bokorová, päťnásobná majsterka Slovenska.

Na tohtoročnom národnom šampionáte junioriek sa jej nepodarilo obhájiť titul z vlaňajška. Obsadila striebornú priečku, zdolala ju Kincelová z Michaloviec.

„Vedela som, že som pripravená na duel s ňou, ale asi som sa psychicky zdeptala, keď som sa zamyslela nad tým, čo by sa stalo, keby som súperke podľahla. Tá prehra ma však posunula dopredu a vyhecovala k väčšiemu úsiliu v tréningovom procese.“

Triumf v Ostrave

Patrícii sa darí v ligovej súťaži žien. V jej prvom i druhom kole obsadila prvé miesto. Na tejto scéne háji farby Zemplína Michalovce. Za najcennejší výsledok v aktuálnej sezóne považuje prvenstvo na Grand Prix Ostrava, kde zápolila v kategórii do 23 rokov.

„Na jeseň by som chcela získať zlato na M – SR žien. Urobím všetko pre to, aby som sa stala premiérovo v tejto kategórii majsterkou Slovenska,“ nechala sa počuť absolventka Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci, ktorá ide v štúdiu pokračovať na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

„Rozhodla som sa pre odbor telesná výchova a trénerstvo. Trénovať budem v Banskej Bystrici i v Lučenci. Zostávam však ešte členkou Junioru Lučenec,“ doplnila s tým, že neskôr plánuje ísť na Policajnú akadémiu.

Rozšíriť repertoár techník

Bokorová je predsa len viac silová džudistka. Mieni spestriť spôsob boja. „Doteraz som používala v zápasoch užší repertoár techník. Aj s trénerom juniorskej reprezentácie Jozefom Krnáčom sme sa však venovali v tréningovom procese viacerým technikám, takže určite už budem aplikovať širšiu paletu techník,“ poznamenala Patrícia.

Obľubuje posilňovňu a veľmi rada behá. „Pred pár rokmi ma lanáril tréner atletiky. Ale ocino povedal, že sa nemôžem vydať na atletickú dráhu, lebo mám veľa džudistických tréningov.“

Džudo považuje za elegan-tný šport. „Je to neopísateľný pocit, keď nastupujem na zápasy a k tomu tá atmosféra, ktorú zažívam v halách. Vďaka džudu mám kamarátov po celom Slovensku i svete.“

Lákadlom vrcholné podujatia

Nechýba jej odhodlanosť. „Som bojovný typ. Rada sa presadzujem na žinenke i v bežnom živote,“ hovorí. Na reprezentačnom fóre sa túži umiestniť aspoň do siedmeho miesta na turnajoch Európskeho pohára, v najlepšom prípade sníva o medailových priečkach.

„Chcela by som sa nominovať na majstrovstvá Európy junioriek a prípadne aj na svetový šampionát. Na reprezentačnej scéne si najviac cením bronz na béčkovom podujatí Európskeho pohára v Budapešti. To som však ešte bola dorastenka. Tento rok som bola nominovaná na Európske univerzitné hry do Portugalska, ale keďže som mala neskôr prijímačky na vysokú školu, tak to padlo.“

Ktorá súčasná lučenecká džudistka je najlepšia? „Neviem to posúdiť. Podľa mňa sme so Saškou Halajovou vyrovnané. Každopádne má však ona toho viac odzápasené,“ odvetila Bokorová. Vlani sa tieto dve borkyne z Novohradu stretli na M – SR junioriek a ich konfrontácia dopadla lepšie pre Patríciu. „Odvtedy sme sa nestretli. Súťažíme v iných kategóriách,“ dodala.