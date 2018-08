V kraji zbojníka Jánošíka sa podľa starostky turizmu príliš nedarí

Zlata Kaštanová: Turizmus je tu trošku zakliaty, chýbajú služby.

19. aug 2018 o 21:30 TASR

KLENOVEC. Hoci je obec Klenovec v okrese Rimavská Sobota miestom, kde pred tromi storočiami zlapali najznámejšieho slovenského zbojníka Juraja Jánošíka, na záujme turistov o región sa tento fakt neodzrkadľuje. Uviedla to starostka Klenovca Zlata Kaštanová.

„Turistika je teraz v móde aj u mladšej generácie, tu sa jej však venujú skôr naši domáci. Pohybuje sa u nás len málo iných turistov. Turizmus je tu trošku zakliaty, chýbajú služby a podnikatelia sa do toho nechcú púšťať, keď nemajú zisky, aké si predstavujú. Možno by trochu pomohlo aj to, keby tu ľudia mali viac čo vidieť i v okolí, napríklad v Hnúšti či Kokave nad Rimavicou," podotkla starostka.

Jánošíka chytili liptovskí drábi v lokalite Mravcov vŕšok, v usadlosti, kde pod menom Martin Mravec žil jeho zbojnícky druh Tomáš Uhorčík. Toto miesto dnes však neoznačuje žiadna informačná tabuľa. Podľa starostky ju tam obec ani nemôže osadiť, pretože pozemok je v súkromných rukách.

Jánošíkovská tradícia v Klenovci dodnes prežíva v miestnych názvoch - nachádza sa tam Jánošíkova skala, Jánošíkov lesík, studnička Jánošíkova slza, ale aj Jánošíkova ulica, po ktorej mohol kráčať i samotný zbojník. Juraj Jánošík je spomínaný aj vo viacerých ľudových piesňach z Klenovca.