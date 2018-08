Dominike choroba nedovolila chodiť, no stal sa zázrak

Zdravotne ťažko postihnuté dievčatko potrebuje rehabilitácie. Rodinný rozpočet však nepustí.

21. aug 2018 o 20:31 Marcela Ballová

LUČENEC. Bol to miniatúrny batôžtek. Dominika Parobeková sa pred šiestimi rokmi narodila predčasne. Vážila len 620 gramov. Drobčeka, statočne bojujúceho o každú minútu života, lekári oživovali, napojili na umelú pľúcnu ventiláciu, položili na operačný stôl. Strach naháňajúce diagnózy neveštili nič dobrého.

„O prvých slovách či krôčikoch sme mohli len snívať,“ smutne spomína mladá mamička Kristína. Detská mozgová obrna, psychomotorická retardácia, choré očká, problémy s tráviacim traktom. Poriadna nádielka problémov dievčatku, ktoré uzrelo svetlo sveta v 27. týždni.

Rodinný rozpočet na drahé procedúry nestačí

Starostliví rodičia sa však nevzdávajú. Nelichotivé prognózy ich síce ranili na duši, no zároveň sa stali prekážkou, ktorú chcú zdolať. Najmä prvé záblesky nádeje im vlievajú novú krv do žíl. „Boli sme nesmierne šťastní, keď sa vlani naučila jazdiť na bicykli,“ vrátila sa Kristína v mysli k momentu, pre rodičov zdravých detí prirodzenému, no pre nich priam sviatočnému.

Dvadsaťšesťročná matka si príliš neoddýchne. O dcérku sa stará 24 hodín denne. Otec Pavol pracuje, aby mohol Dominike dopriať potrebné liečenia a rehabilitácie. Žiaľ, na drahé procedúry to nestačí. Rodina je odkázaná na pomoc dobrodincov a nadácií, medzi ktorými sú aj Dobrý anjel či Srdce pre deti.

„Každú pomoc si nesmierne vážime. Bez nej by sme neboli dnes tam, kde sme,“ podotkla osudom skúšaná žena. So svojou dcérkou sa nedávno vrátila z dvojtýždňového rehabilitačného pobytu v Banskej Bystrici. V centre najrozľahlejšieho slovenského kraja Novohradčanom pomohli ľudia z OZ Daruj nádej.

„Krátko po návrate domov nás čakalo ďalšie nádherné prekvapenie,“ tisnú sa Kristíne do očí slzy šťastia. Po intenzívnej rehabilitácii, súčasťou ktorej bola špeciálna trojhodinová terapia Therasuit denne, zrazu Dominika spravila prvé samostatné krôčiky. „Celá rodina sme boli vo vytržení. Donedávna len sen sa stal pre nás skutočnosťou.“

Rodičia sa nevzdávajú

Niet dňa, aby Kristína s dcérkou necvičila. Je však presvedčená, že ďalší rehabilitačný pobyt pod dohľadom odborníkov by znamenal pokrok. Žiaľ, rodinný rozpočet nepustí.

„Pre zdravie Dominiky by sme obetovali všetko. Veľmi nás trápi, že nás zväzujú financie,“ smutne podotkne mamička s nádejou, že sa nájdu dobrí ľudia, ochotní nezištne pomôcť ich dcérke.