Lučenec žiada príspevky na dva projekty na zlepšenie zberu odpadu

Pivková: Pokiaľ by sme boli úspešní, vybudovali by sme si vozový park a vďaka tomu by sme túto vec mohli mať v našom meste oveľa kvalitnejšie zabezpečovanú.

22. aug 2018 o 11:02 TASR

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Ilustračné foto.(Zdroj: Gabriel Kuchta/SME.SK)

Písmo: A - | A + 0 6

LUČENEC. Dva projekty na zlepšenie a zefektívnenie zberu komunálneho odpadu plánuje v najbližšom období realizovať samospráva Lučenca. Prvý sa týka zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, druhý skvalitnenia zberu objemného odpadu. Na obidva projekty chce mesto získať finančné príspevky

z projektových výziev. „Máme záujem separovať ďalších 20 percent kuchynského odpadu,

teda ísť ešte na vyššie čísla separácie. Keďže produkujeme skoro 1500

ton takéhoto odpadu, tých 20 percent je veľmi zaujímavých a prospešných," uviedla na margo prvého projektu primátorka Lučenca Alexandra Pivková. Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama

Celkové náklady tohto projektu sú podľa dôvodovej správy takmer

900-tisíc eur. Z toho zhruba 845-tisíc žiada samospráva vo forme

nenávratného finančného príspevku (NFP) z výzvy v rámci operačného

programu Kvalita životného prostredia, ktorú vyhlásila Slovenská

agentúra životného prostredia. Prečítajte si tiež: Lučenec chce rozšíriť komunitné centrum na Rapovskej križovatke Druhý projekt sa týka NFP na zavedenie zberu triedeného objemného odpadu. Na tento účel v súčasnosti v Lučenci podľa dôvodovej správy slúžia veľkokapacitné kontajnery, ktoré sú na jednotlivé stanovištia pristavované dvakrát mesačne. „Pokiaľ by sme boli úspešní, vybudovali by sme si vozový park a vďaka tomu by sme túto vec mohli mať v našom meste oveľa kvalitnejšie zabezpečovanú,"

dodala primátorka. Rozpočet druhého projektu je plánovaný vo výške viac ako 236-tisíc eur, z toho takmer 219-tisíc eur samospráva žiada z ďalšej výzvy v rámci rovnakého operačného programu ako v prípade prvého projektu. Zámerom je zakúpenie dvoch nákladných zberových vozidiel, ktoré by zabezpečovali odvoz odpadu zo stanovíšť.