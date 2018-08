V Novohrade funguje originálne kino, diváci môžu ležať na dvore

Letný projekt bol úspešný. Vyvrcholí 30. augusta filmovou lahôdkou.

22. aug 2018 o 21:15 Marcela Ballová

LUČENEC/TOMÁŠOVCE. Výber európskych filmov za euro a k tomu na netradičnom mieste, dokonca s fajčiarskou pauzou počas premietania. Toto leto ožili novohradské dvory netradičným projektom.

„Dvory boli odjakživa miestami, kde sa ľudia stretávali, delili sa o radosti aj starosti, hrali sa deti, rodili sa prvé lásky. No a my sme sa do nich rozhodli priniesť príbehy z rôznych častí Európy. Chceme, aby sa ľudia stretávali ako kedysi, diskutovali a cítili sa príjemne,“ priblížil zámer projektu Radovan Vojenčák, zakladateľ filmového klubu Priestor.

Pocit slobody

Klub prevádzkuje občianske združenie Priestor súčasnej kultúry, ktoré aktuálne pripravuje jubilejný 10. ročník multižánrového festivalu Medzihmla.

„Premietame na netradičnom mieste – reštauračnom pivovare Franz, ktorý je naším domovským stánkom. Okrem našej západnej a východnej metropoly sme jediným mestom, ktoré má viac ako jeden filmový klub,“ ozrejmil Vojenčák, ktorý je zároveň aj premietačom. Tiež pripomenul fakt, že absencia priestorov kina umocňuje v divákoch pocit slobody.

„Popri sledovaní filmu si môžu vypiť pivko, dať si niečo pod zub, dokonca sme pri dlhších filmoch zaviedli fajčiarske prestávky.“

Filmové lahôdky

Počas leta filmové plátno ožilo aj vo dvore Mestského múzea v Lučenci, kaviarni Barista či remeselnom pivovare Huncút v Tomášovciach.

„Putovanie sme nazvali Letnými filmovými dvormi. Ponúkli sme výber európskych filmov za euro,“ priblížil Vojenčák s tým, že nejde o žiadne novinky, ale osvedčené klubové hity. „Podľa mňa neoprávnene zapadli prachom a mnohé z nich nepoznajú ani pravidelní návštevníci klubových predstavení.“

Uplynulý piatok si diváci mohli v pivovare Franz vychutnať už kultový film Samotári. „Je najúspešnejším v ére existencie filmových klubov,“ pripomenul Vojenčák.

Rozlúčka s letným projektom

Bodku za letnými akciami netradičného klubu dá 30. augusta koprodukčný film Dozvuky. Tentokrát sa nebude premietať vo dvore, ale v lučeneckej synagóge.

„Ide o koprodukciu, na ktorej sa podieľalo aj Slovensko, a to nielen účasťou Zuzany Fialovej. Film je, žiaľ, mrazivo aktuálny, pretože žijeme dobu, ktorá rada vytesňuje nepríjemné udalosti dejín a nahrádza ich nezmyselnými teóriami. Bude to symbolické rozlúčenie s naším letným projektom, ktorý zrejme o rok zopakujeme, pretože záujem divákov o takéto premietanie je, na počudovanie,“ zakončil strojca originálneho nápadu.