V Hrušove tradície nezapadajú prachom + FOTO

Hontianska paráda prilákala do rázovitej dediny tisícky ľudí. Tradičné podujatie otvára dvory, oživuje lazy a rozvonia obec rôznymi maškrtami.

23. aug 2018 o 13:14

HRUŠOV. Milovníci folklóru a tradícií opäť nelenili a na sklonku uplynulého týždňa si to namierili do rázovitej obce vo Veľkokrtíšskom okrese. Hrušov bol dejiskom 23. ročníka Hontianskej parády, ktorá bola, tak ako po iné roky, skutočne parádna. Ožila dedina aj priľahlé lazy. Folklórne vystúpenia v miestnom amfiteátri boli len čerešničkou na torte, upečenej so zaujímavých ingrediencií.

Kto prišiel zo severu, mal výhodu, pretože hneď od vyhradeného parkoviska si mohol pozrieť, ako sa v minulosti žalo a mlátilo obilie, kým sa z neho nesypali zlatisté zrnká.

K pečeniu chleba bol len krôčik. Nechýbala miestna špecialita – lepníky. Rozvoniavali s láskou upečené pampúšky. Stačilo sa pustiť chodníkom, popri uhliaroch do dediny a už bolo pred očami množstvo lákadiel. Snáď v každom dvore sa pripomínali tradície. Kto ich prešiel, tak si živo dokázal predstaviť, ako to kedysi na dedine vyzeralo.

V pivničke vytesanej do skaly sa koštoval samorodák. Niekomu išla slina na guľáš alebo dostal chuť na sladké. Hruška parádnica – symbol Hrušova, vyčarila mnohým na tvári spokojný výraz.

Kováči, tesári, včelári či kamenári ukázali, že zábave v minulosti predchádzala poriadna drina.

Návštevníci mohli pozdraviť aj krajanov zo Šídu, nachádzajúceho sa v srbskej Vojvodine. No a na oplátku ich oni pohostili dobrou klobáskou aj štrúdľou.

Aj zvuk starých strojov bol uchvacujúci. Okolo pobehovali ich nadšení „opatrovatelia“.

Komu sa nerozprúdila krv po návštevách páleničiarskeho a vinárskeho dvora, tak si mohol zakrepčiť alebo zaspievať v dedine. Muzikanti vyhrávali na každom kroku. Za súmraku sa začal bohatý program v prírodnom amfiteátri pri obecnom úrade. Kto ešte vládal, namieril si to späť do dediny, kde spevu nebolo konca kraja.

Hrušov každého uchváti. Skrsne vo vás chuť o rok sa sem opäť vrátiť.

Hlavným usporiadateľom Hontianskej parády je obec Hrušov, no bez pomoci Fondu na podporu umenia, Banskobystrického samosprávneho kraja a podporného programu Interreg by podujatie určite nebolo také uchvacujúce.