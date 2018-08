Soboťania sa mienia vyhnúť baráži

Udiali sa aj prevody práva na štart v extralige či prvej lige. Napokon zostúpili len Novohradčania.

25. aug 2018 o 11:36 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Stolní tenisti Mladosť Relax Rimavská Sobota sú dlhoročnými účastníkmi prvej ligy Východ a budú v nej pokračovať.

Udržali sa v tejto spoločnosti po tom, ako zvládli v závere lanského ročníka baráž. V súťaži sa už tradične predstaví dvanásť družstiev. Mladosť je medzi nimi jediný zástupca Banskobystrického kraja.

Gemerčania budú o body zápoliť s hráčmi: Energodata Žilina, MSK Čadca B, MSTK Tvrdošín, ŠKST Ružomberok B, STK Stará Ľubovňa/Jaku-bany, STO Mokrance, STK Sokol Stránske, TJ STO Nižná B, STO Valaliky, Lokomotíva Vrútky a Fortuna Kežmarok.

Z extraligy sem vypadli pôvodne Žilinčania i Geológ Rožňava, čo znamenalo, že prvú ligu opúšťa trojlístok Lokomotíva Vrútky, Fortuna Kežmarok a STK Lučenec-Kalinovo. Lenže došlo k zmenám a posunom, ktoré sa týkali účastníkov extraligy, čo malo následne dosah aj na skladbu prvoligistov.

Z druhej sa do prvej ligy prebojovali rezerva Nižnej a Valaliky.

Áčko Nižnej postúpilo do extraligy a zahrajú si ju aj pingpongisti ŠKST Michalovce. Zemplínčania získali právo štartu v nej od TTC Hontianske Trsťany/Dudince.

Úvodné kolo je na programe 29. septembra. „Začali sme prípravu na novú sezónu. Očakávam veľmi vyrovnanú súťaž. Nechceme sa dostať do baráže o záchranu,“ uviedol hráč i člen výboru oddielu Mladosť Relax Rimavská Sobota Peter Horváth. Ten je jednou z troch stálic vo farbách Gemerčanov, patrí k nim tiež Ľuboš Voliar a Gabriel Polgári. Ako Horváth doplnil, v družstve zostávajú aj Slavomír Mihálik i Peter Hoffmann.

