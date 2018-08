Rekonštrukcia ciest v Lučenci pokračuje

prvá etapa by mala stáť 280-tisíc eur. Výstavba má začať na prelome augusta a septembra. Dokončená má byť do dvoch až troch mesiacov.

25. aug 2018 o 15:17 SITA

LUČENEC. Mesto Lučenec pripravilo komplexnú rekonštrukciu Ulice Jókaiho v úseku od križovatky Novohradskej ulice až po zrekonštruovanú križovatku Ulica železničná.

Ako informoval redaktor Mestských novín v Lučenci Ján Šnúrik, po zhotovení viacerých rekonštrukcií ulíc tak samospráva aj v roku 2018 pokračuje v realizácii ďalších. Uvedená prvá etapa by mala stáť 280-tisíc eur s tým, že výstavba má začať na prelome augusta a septembra a dokončená má byť do dvoch až troch mesiacov.

V rámci pripravovanej rekonštrukcie Ulice Jókaiho budú postupne upravené podkladové vrstvy spevnených plôch, zabezpečené odvodnenie ciest, chodníkov a samostatne budú odvedené aj dažďové vody z priľahlých objektov. Pribudne nové osvetlenie, parkovacie miesta pre pozdĺžne aj kolmé státie a dopravné značenie. Realizácia a riešenie spevnených plôch bude bezbariérové. Nové chodníky budú rozšírené a komunikácia bude pre vozidlá obojsmerná.



Mesto Lučenec bude podľa Šnúrika v tejto lokalite klásť dôraz na upokojenie dopravy a zlepšenie komfortu pre chodcov. Chodníky a parkovacie miesta budú zhotovené zo zámkovej dlažby, kde farebnosť dlažby bude nadväzovať na okolitý priestor. Obidva jazdné pruhy budú asfaltové. Obnoví sa zvislé a vodorovné značenie, pričom sa nezabudne ani na sadové úpravy.

Predpokladané náklady na komplexnú rekonštrukciu uvedenej stavby boli vo výške 280-tisíc eur s daňou z pridanej hodnoty schválené v mestskom zastupiteľstve s tým, že stavba by sa mala začať koncom augusta a začiatkom septembra 2018. Práce by mali byť dokončené do dvoch až troch mesiacov.