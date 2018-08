Jugo: Chcem, aby mal Lučenec v extralige svoje pevné miesto

Nad hráčskou partiou BKM Lučenec drží taktovku skúsený Chorvát. Neznáša prehry.

25. aug 2018 o 20:13 Jozef Mikuš

LUČENEC. BKM Lučenec začiatkom júla avizoval zmenu na poste trénera. Novým lodivodom sa stal Rudolf Jugo. Skúsený Chorvát pôsobil ako kouč v slovinskej, českej, jadranskej, talianskej, kosovskej ,chorvátskej či bosnianskej lige.

Do Lučenca prišiel z českého BK Lions Jindřichův Hradec, predtým si odkrútil tri ročníky na lavičke BK Iskra Svit, s ktorým v roku 2014 získal slovenský pohár. Pochváliť sa môže takmer 50 rokmi trénerských aj hráčskych skúseností.

My sme sa s novým trénerom ambiciózneho extraligového nováčika z Lučenca porozprávali o jeho súťažných plánoch, aktuálnom zložení kádra i o tom, ako bude vnímať zápasy proti Svitu.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečo ste prijali ponuku trénovať Lučenec?

Slovenský basketbal veľmi dobre poznám, vo Svite som strávil tri pekné sezóny. Preto keď mi prišla ponuka na angažmán v Lučenci, tak som ju rád prijal. Mojím hlavným cieľom je klubu pomôcť v premiérovej sezóne v najvyššej súťaži. Bude to ťažká cesta, ale chcem, aby mal Lučenec v extralige svoje meno a pevné miesto.

BKM má za sebou výbornú sezónu v prvej lige. Nebojíte sa privysokých nárokov na výsledky v extralige?

Nebojím sa ničoho. (smiech) Lučenec ušiel kus cesty, ale medzi prvou ligou a extraligou je priepastný rozdiel. Preto sa budem snažiť pripraviť tím káder tak dobre, ako len budem môcť. S chlapcami budeme tvrdo pracovať, aby sa vytvoril profesionálny extraligový tím.

Ste so súčasným kádrom spokojný?

Na jeho zložení sme v poslednej dobe dosť pracovali a priniesli sme niekoľko kvalitných basketbalistov. Tým sme posilnili kostru z domácich a z hráčov, ktorí za BKM hrali v predošlej sezóne. Nebolo to jednoduché. Museli sme brať do úvahy finančné možnosti klubu. Do klubu sme napriek tomu pritiahli legionárov, bez ktorých sa na Slovensku nedá postaviť tím. Myslím, že káder je zložený dobre. Na vychytanie detailov budeme mať predsezónnu prípravu.

Preferujete ofenzívnu či defenzívnu hru?

Preferujem štýl, ktorý nám prinesie víťazstvo. (smiech) Štýl hry budeme musieť prispôsobiť zvlášť každému súperovi. Hrať proti Komárnu, Svitu, Prievidzi či Interu bude ťažké, ale vždy sa budeme snažiť zo seba vydať na palubovke maximum.

Spomenuli ste, že preferujete hru, ktorá prináša víťazstvo. Ako zvládate porážky?

Neznášam ich. (smiech) Ako tréner však musím byť realista a počítať so všetkým.

Klubovým cieľom je postup do play-off. Je možné ho naplniť?

V súťaži sme novým tímom, takže postupom do play-off môžeme len prekvapiť. Verím, že sa nám to podarí, ale na dosiahnutie tohto cieľa musíme prejsť ešte veľmi dlhú cestu.

Koľko pozornosti budete venovať účasti v slovenskom pohári?

Čo najviac. Dosiahnuť čo najlepší úspech v pohári je mojou veľkou túžbou. Byť najlepším spomedzi zúčastnených klubov je veľkým zadosťučinením.

V súvislosti s lučeneckým basketbalom sa vždy spomenie aj silná fanúšikovská základňa, o ktorej ste už určite počuli.

To áno. Takých fanúšikov veľmi potrebujeme. V zápase dokážu byť rozhodujúcim faktorom a aj vďaka ich podpore tím môže otočiť nepriaznivý výsledok. Dúfam, že nám pomôžu v domácich aj vonkajších zápasoch.