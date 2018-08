Uhlár naskočil do sedemnástky

Futbalový talent z Poltára zarezával na turnaji pod taktovkou reprezentačného trénera Mareka Bažíka.

28. aug 2018 o 9:42 JÚLIUS GEĽO

POLTÁR. Ľuboš Uhlár si zahral v reprezentačnom mužstve do 17 rokov. Predstavil sa v ňom na Bannikovovom memoriáli v Kyjeve. Debut v tejto vekovej kategórii si odbil v úvodnom vystúpení Slovákov proti domácemu mančaftu.

Tínedžer z Poltára, hráč ŠK Slovan Bratislava, odohral plnú minutáž. Zverenci trénera Mareka Bažíka podľahli Ukrajincom 0:2. Sokolíci odohrali na podujatí štyri stretnutia. Stopér Uhlár nastúpil aj v tom záverečnom proti Bielorusku, odkrútil si druhý polčas. Bol to duel o tretiu priečku a skončil sa bezgólovou remízou. V penaltovom rozstrele však boli úspešnejší Bielorusi. Slováci sa okrem toho rozišli nerozhodne s Gruzínskom 0:0 a pokorili Litvu 3:0.

Ľuboš Uhlár (druhý zľava) so spoluhráčmi zo Slovana. (zdroj: Z albumu Ľuboša Uhlára)

Dva štarty

„Toto bol prvý zraz sedemnástky pod vedením trénera Bažíka. Pozvánku naň som viac - menej očakával. Pred odchodom na Ukrajinu sme absolvovali štyri tréningy. Na turnaj cestovalo dvadsať hráčov plus dvaja brankári. Nový tréner priniesol do mužstva dosť veľa nových vecí,“ povedal šestnásťročný Uhlár a pokračoval: „Bol som spokojný s výkonom, ktorý som predviedol v zápase s Ukrajinou. Tá napokon na podujatí triumfovala. Bielorusov sme tlačili, išli sme za víťazstvom. Naša obranná formácia nemala nejako veľa práce. To sa však nedá povedať o spomínanej konfrontácii s Ukrajincami. Nebol som aktérom penaltového rozstrelu.“

Sklamanie z umiestnenia

Ľuboš netají sklamanie zo štvrtého miesta. Na memoriáli štartovalo osem tímov.

„Keď sme sa už dostali do zápolenia o tretie miesto, tak sme si ho chceli vybojovať. Boli sme v zápase s Bieloruskom lepší, mali sme viac šancí, lenže nepremenili sme ich. Ukrajinu i Bielorusko by som označil za silnejšie tímy a Litvu s Gruzínskom za slabšie.“

Uhlár dúfa, že bude v nominácii aj na nasledujúci zraz. Láka ho najmä blížiaca sa kvalifikácia o postup na európsky šampionát. Bývalý hráč TJ Sklotatran Poltár a Jupie FŠ Mareka Hamšíka si už reprezentačný dres obliekal aj v národnom mužstve pätnásťročných i šestnásťročných. V minulej sezóne získal so Slovanom majstrovský titul v kategórii U16.