Ďalší fantastický úspech Štrbovej

Majstrovský titul má Poltárčanka v hrsti.

28. aug 2018 o 22:36 TASR



SENEC. Najvyššie nasadené páry Natália Dubovcová s Andreou Štrbovou a Ľuboš Nemec s Patrikom Pokopcom obhájili tituly majstrov Slovenska v plážovom volejbale. Triumfovali na víkendovom finálovom turnaji národnej CUC Beach Tour 2018 v Senci.

„Dubovcová, ktorá je absolútna líderka v počte slovenských titulov, v Senci vybojovala svoj celkovo ôsmy primát. Štrbová, Ľ. Nemec aj Pokopec majú na konte zhodne dve prvenstvá," informoval internetový portál svf.sk.

V mužskej aj ženskej kategórii štartovalo dvanásť párov.



Muži:

finále: Ľuboš Nemec, Patrik Pokopec - Igor Horváth, Michal

Kollár 2:1 (14, -21, 11)

o 3. miesto: Michal Hovorka, Ján Namešanský - Tomáš Halanda,

Tomáš Patúc 2:0 (15, 18)



semifinále: Ľuboš Nemec, Patrik Pokopec - Michal Hovorka, Ján

Namešanský 2:0 (15, 16), Tomáš Halanda, Tomáš Patúc - Igor Horváth,

Michal Kollár 0:2 (-21, -13)



Ženy:

finále: Natália Dubovcová, Andrea Štrbová - Ľubica Šipošová,

Lucia Behúnová 2:1 (-17, 7, 7)

o 3. miesto: Eva Eleková, Lucia Zaťková-Čižmárová - Silvia

Poszmiková, Dominika Nestarcová 0:2 (-17, -19)



semifinále:

Natália Dubovcová, Andrea Štrbová - Eva Eleková, Lucia

Zaťková-Čižmárová 2:0 (0, 0) - bez boja, Eleková a Zaťková-Čižmárová

nenastúpili, Silvia Poszmiková, Dominika Nestarcová - Ľubica

Šipošová, Lucia Behúnová 0:2 (-19, -13)



Hlasy víťazov (zdroj: SVF):

Natália Dubovcová: „Tento rok to bolo trochu špeciálne, zahrali

sme si dva tajbrejky, no aspoň to bolo napínavé. V prvom finálovom

sete sme sa ťažšie dostávali do tempa, keďže sme patrili k nasadeným

párom, hrali sme menej zápasov ako iné dvojice. Súperky nám

skrečovali semifinále a finále bolo pre nás prvým zápasom dňa.

Chvíľku nám trvalo dostať sa do tempa, potom však prišli dva

jednoznačne vyhraté sety, v ktorých sme ukázali, čo vieme. Finálový

turnaj išiel kvalitou výrazne nahor. Bola som prekvapená, aké boli

niektoré zápasy tesné, baby sa veľmi snažia. V septembri sa začne

olympijský kvalifikačný cyklus, na nás čakajú začiatkom októbra ešte

dva turnaje v Číne. Pokúsime sa priniesť domov čo najviac bodov."

Andrea Štrbová. (zdroj: SITA/Diana Černáková)

Andrea Štrbová: „Je to pekná bodka za touto časťou sezóny, je

krásne vystúpiť na pódium pred domácim publikom. Samozrejme, aj

vietor robil svoje. Hrám vo vetre predsa iba druhý rok, trochu s ním

ešte občas bojujem. V druhom a treťom sete sme však ukázali, že

nejakú tú kontrolu máme a zvládli sme to."

Ľuboš Nemec: „Finále sme viac-menej mali pod kontrolou,

s výnimkou momentov, keď sme sa dostali pod tlak toho, že už to

môžeme ukončiť. Napokon sme sa vrátili k našej hre a zvládli sme to.

Teraz sa obaja vrátime do haly, do našich klubov. V budúcej sezóne by

sme v beachvolejbale chceli absolvovať viac medzinárodných turnajov.

Uvidíme, ako to pôjde."

Patrik Pokopec: „Až na finálový zápas sme turnajom postupovali

pomerne jednoznačne, čo ma trochu prekvapilo - také jednoznačné

výsledky. Vo finále nás Igor a Michal potrápili a som rád, že sme to

zvládli. Po dlhšom čase sa v mužskej kategórii obhájil titul, tlak

okolia bol pomerne veľký, nebolo to jednoduché. Minulý víkend sme

získali bronz na stredoeurópskom šampionáte MEVZA, o deň neskôr sme

vyhrali turnaj na Draždiaku v Bratislave a teraz titul, takže na

záver sezóny celkom dobrá forma."