Novohradskí borci brali tituly a svetové rekordy

29. aug 2018 o 9:17 Jozef Mikuš

LUČENEC. Anglický Manchester žil začiatkom augusta (1. – 5. 8.) súťažou silových trojbojárov, benčerov či deadlifterov. Konali sa tam svetové majstrovstvá federácie AWPC. Zastúpenie malo aj Slovensko v podobe trojice z lučeneckého klubu Pro Body & Metal Militia.

Trojlístok v zložení Rebeca Ficeková, Erik Susztay a Peter Mihály vytrel svetovej konkurencii zrak a okrem majstrovských titulov pobral aj niekoľko svetových rekordov.

„Hlavným rozhodcom bol prezident federácie WPC Mike Sweeney. To len zvýraznilo výbornú účasť zo strany pretekárov aj divákov a kvalitnú organizáciu päťdňovej akcie. My sme súťažili v posledný deň v tlaku na lavičke a mŕtvom ťahu raw aj equipped, teda so špeciálnym dresom a aj bez dresu,“ začal jeden z členov slovenskej výpravy, prezident WPC Slovakia a šéf i tréner klubu Pro Body & Metal Militia.

Mladá Rebeca Ficeková zahviezdila

Slovenskú zlatú cestu na anglických ostrovoch otvorila veľká nádej slovenského powerliftingu z Veľkého Krtíša Rebeca Ficeková. Tá otvorila šampionát vytvorením svetového rekordu. V tlaku na lavičke (raw v kategórii T2 do 75 kg) vytlačila 50, 55 a 60 kilogramov, no posledný pokus jej však neuznali. Napriek tomu sa s 55 kilogramami stala svetovou šampiónkou a držiteľkou svetového rekordu.

„Rebeca hviezdila aj v rovnakej kategórii tlaku na lavičke equipped. Na Slovensku mala maximálny výkon 75 kilogramov, na majstrovstvách v Anglicku si vytlačením 90 kíl zobrala ďalší svetový rekord a titul majsterky sveta,“ opísal Peter Mihály.

Pre 17-ročnú gymnazistku sa však cesta na šampionáte neskončila a pokračovala v mŕtvom ťahu (equipped v kategórii T2 do 75 kg). Disciplínu otvorila 90-kilovým pokusom, ktorý v záverečnom pokuse vyšperkovala až na 120 kilogramov. Dravým výkonom si tak vybojovala tretí titul majsterky sveta a utvorila tretí svetový rekord. Čerešničkou na torte bol triumf Rebecy v absolútke mladých bez rozdielu váhy a veku.

Mihály majstrom, Susztay s rekordom

Na lavičku si ľahol aj Peter Mihály. V kategóriách Open a M5 equipped v superťažkej váhe prvým pokusom vytlačil 200 kilogramov, čím si jednoducho rozšíril zbierku o ďalšie dva majstrovské tituly zo svetového pódia.

Slovensko a Novohrad výborne reprezentoval aj posledný člen výpravy Erik Susztay (raw v kategóriách Open a M2 do 140 kg). Ten okrem iného splnil vytúžený cieľ a stal sa držiteľom svetového rekordu.

„Erik na lavičke vytlačil krásnych 227,5 kilogramu, ktorými sa do histórie zapísal ako držiteľ sveťáku a tiež si z Anglicka doniesol dva tituly svetového šampióna. Vrchol jarnej sezóny sme si nemohli predstaviť krajšie,“ dodal na záver spokojný šéf lučeneckej partie silákov.