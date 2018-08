Volejbalistky hnúšťanskej Iskry sa hotujú na nový ročník

Do súťažného kolotoča znovu naskočia Viktória Kocková a Jana Tomengová.

29. aug 2018 o 9:45 JÚLIUS GEĽO

Nová sezóna by mala byť v podaní Iskry lepšia.(Zdroj: Július Geľo)

HNÚŠŤA. Juniorky VK Iskra Hnúšťa zaberajú v letnej príprave. V prvej volejbalovej lige Východ sa okrem nich predstaví sedem tímov.

„V príprave je zatiaľ deväť hráčok. Chceli by sme ich počet rozšíriť na jedenásť – dvanásť,“ uviedol hnúšťanský tréner Igor Pasiar. Pod jeho taktovkou zarezávajú – Natália Hroncová, Romana Antalová, Lenka Tomengová, Tamara Vetráková, Kvetoslava Sojková, Mária Kradláková, Veronika Parobeková, ako aj Jana Tomengová a nahrávačka Viktória Kocková.

Táto dvojica sa vracia pod vysokú sieť. V klube avizovali aj comeback Natálie Rapčanovej, ktorá istý čas aj trénovala s tímom. „V jej prípade je to ešte otázne,“ podotkol Pasiar. Ten má znovu k dispozícii Lenku Tomengovú, ktorá bola na hosťovaní vo VK Kúpele Brusno.

Štyri turnaje

Kouč družstva vyjadril s doterajším priebehom prípravy spokojnosť. Iskra trénuje dvojfázovo. „Kým sú dievčatá zdravé a bude sa im chcieť tak, ako je to teraz, tak by nebol problém. Makajú v príprave,“ zdôraznil. Dodal, že sa jeho zverenkyne predstavia na štyroch turnajoch. Najprv v českom Přerove a potom na troch podujatiach, ktoré organizuje VK Iskra. Juniorská liga odštartuje 13. októbra a bude už bez MVK Poltár, ktorý sa do nej neprihlásil.

Malo by to byť lepšie

Igor Pasiar poukázal na to, že ak by to bolo potrebné, sú použiteľné aj hráčky z družstva starších žiačok. Kvarteto Nina Piaterová, Kristína Sojková, Zuzana Ridzoňová a Nela Michalková si za juniorský kolektív už zahralo.

V minulej sezóne sa Iskre v súťaži absolútne nedarilo, takže má čo naprávať. Prehrala všetky duely. Hnúšťanky sa pritom museli zaobísť bez klasickej nahrávačky.

„Je to predsa len iné, keď máme nahrávačku a nie hráčku, ktorá je prerobená na nahrávačku. Určite by to však malo byť herne i výsledkovo v našom podaní lepšie ako vlani,“ povedal kormidelník Hnúšte.