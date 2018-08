Talentovaný útočník z Gemera zakotvil v Hradci Králové

Dalibor Ďuriš začal novú kapitolu svojej kariéry.

31. aug 2018 o 11:13 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÉ ZALUŽANY. Z HKM Zvolen viedli jeho kroky do Česka. Novým pôsobiskom Dalibora Ďuriša sa stal Mountfield HK Hradec Králové. Talentovaný útočník, ktorý sa s hokejovou abecedou oboznamoval v Rimavskej Sobote a hrával aj v Detve, zarezáva premiérovo za hranicami Slovenska. Vystužil káder juniorského tímu.

Dalibor Ďuriš (vpravo) vo farbách Hradca Králové. (zdroj: Z albumu D. Ďuriša)

„V hre bolo viac možností. Treba však pozerať aj na to, čo vybaví hráčsky agent. Česko bolo najviac prijateľné z hľadiska podmienok. V Hradci Králové som absolvoval skúšku a tréneri si ma vybrali do extraligového mužstva juniorov. Podpísal som zmluvu na dva roky s opciou na ďalší rok. Zatiaľ som v Mountfield HK veľmi spokojný po každej stránke. Všetko mám zabezpečené,“ hovorí sedemnásťročný Ďuriš. Vlani si obliekal zvolenský dres v extralige dorastencov i v najvyššej súťaži juniorov, odkiaľ však mančaft spod Pustého hradu vypadol.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Zapísal sa do štatistík

Tínedžer z Rimavských Zalužian považuje účinkovanie na českých klziskách za krok dopredu v jeho kariére. „Páči sa im aj ten systém, ktorým sa tam hrá. Je iný než u nás. Je to pre mňa niečo nové,“ doplnil Ďuriš. Ako poznamenal, letná príprava bola poriadnou zaberačkou.

„Od začiatku augusta trénujeme na ľade. V príprave sme už odohrali dosť veľa zápasov a štartovali sme aj na jednom turnaji. V týchto stretnutiach sa mi darilo, bodovo som sa presadil. Nastupujem v prvej päťke. Hrávam na pozícii pravého krídla.“

Láka ho svetový šampionát

Dalibor uviedol, že okrem neho je v mužstve ešte jeden Slovák.

„Mojou prioritou je stále sa zlepšovať a zdokonaľovať. V klube očakávajú, že budem podávať čo najlepšie výkony v každom zápase. Nie je to však iba o produktivite, ale aj o čiernej robote pre tím,“ uviedol mládežnícky reprezentant. V minulej sezóne bol kapitánom národného mančaftu do 17 rokov. V súčasnosti je už členom osemnástky, ktorú vedie Viliam Čacho. Mieni zabojovať o miestenku na vrchol sezóny. „Rád by som sa dostal na majstrovstvá sveta osemnásťročných. Budem robiť pre to maximum,“ nechal sa počuť Ďuriš.