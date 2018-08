Basketbalisti sa odviazali za mikrofónom, po skvelej skladbe sľubujú klubovú hymnu

Galovič s Griffinom príjemne prekvapili.

31. aug 2018 o 13:11 Marcela Ballová

LUČENEC. Zdá sa, že basketbalistom Lučenca sa darí nielen na palubovke, ale ide im to aj za mikrofónom. Dôkazom toho je horúca skladba EYES.

Samuel Galovič, alias GalloGMI, ktorý pred rokom milo prekvapil debutovým albumom Prvý krok, tentokrát spolupracoval s bývalým spoluhráčom, Američanom Johnym Griffinom, ktorého novohradská basketbalová verejnosť pozná ako kvalitného smečiara.

„Bol to spontánny projekt, ktorý sme realizovali deň pred Johnnyho návratom do Ameriky. No a máme ďalšie plány,“ povedal Galovič. Medzi nimi je aj nahratie hymny pre aktuálne extraligový BKM Lučenec. Okrem toho bude známy Novohradčan pravidelne zásobovať svoj youtubový kanál GalloGMI.

„Plánujem každú stretu zverejniť nejakú kvalitnú vec. Dúfam, že svojich priaznivcov poteším,“ zakončil hudobník a športovec.