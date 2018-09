Drevená lavička medzi dedinami zmizne. Spojí ich nový cestný most

Ponad Ipeľ pribudne most. Náklady za Slovensko budú v celkovej výške 1,155 milióna eur.

1. sep 2018 o 10:16 SITA

VEĽKÝ KRTÍŠ. Obce Vrbovka v okrese Veľký Krtíš a Őrhalom v maďarskej Novohradskej župe bude spájať nový cestný most ponad rieku Ipeľ. Most bude určený pre osobnú a nákladnú dopravu s hmotnosťou vozidiel do 3,5 tony.

Vláda SR schválila návrh na uzavretie dohody s vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi oboma obcami.

Viac zdrojov financovania

Náklady za Slovenskú republiku budú v celkovej výške 1,155 mil. eur, z toho zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 982,2 tis. eur, zo štátneho rozpočtu v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 115,6 tis. eur a z prostriedkov Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) 57,8 tis. eur.

Výstavba mosta bude financovaná v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko 2014 - 2020. Návrh na vláde predložil minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.



„Výstavba ďalšieho ipeľského mosta zabezpečí dopravnú obslužnosť tohto územia. Priblíži oba regióny a ľudia ho budú môcť dennodenne využívať na cestu do práce a na rekreáciu," povedal Érsek.

„Má pridanú hodnotu aj pre rozvoj cestovného ruchu v týchto prihraničných regiónoch," uviedol minister dopravy.

Cezhraničná spolupráca

Súčasné prepojenie medzi obcami Vrbovka a Őrhalom zabezpečuje drevená lávka pre chodcov a cyklistov. Nový cestný most bude slúžiť aj medzinárodnej osobnej a nákladnej doprave do maximálnej celkovej hmotnosti 3,5 tony.



Investorom výstavby mostného prepojenia cez Ipeľ je obec Vrbovka s podporou BBSK. Náklady na výstavbu mosta budú znášať Slovensko a Maďarsko v rovnakom pomere, náklady na súvisiace objekty budú financovať na svojom území. Hlavným partnerom v projekte v Maďarsku je štátna spoločnosť Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF), ktorá zodpovedá za rozvoj infraštruktúry.



„Výstavbou mosta nad riekou Ipeľ medzi obcami Vrbovka a Őrhalom sa podporí cezhraničná spolupráca partnerov a cieľových skupín projektu, prispeje sa k rozvoju turizmu v lokalitách dotknutých projektom, k voľnému pohybu osôb za účelom práce alebo voľnočasových aktivít a k celkovému hospodárskemu a spoločenskému rozvoju uvedených prihraničných regiónov," uviedlo ministerstvo dopravy.



Návrh na uzavretie dohody o výstavbe mosta cez Ipeľ je v súlade s medzivládnou dohodou SR a Maďarska o dopravnom charaktere ciest prechádzajúcich cez spoločnú štátnu hranicu, podpísanou v Bratislave 27. februára 2012.

Banskobystrický samosprávny kraj požiadal Ministerstvo dopravy a výstavby SR o vypracovanie návrhu a prerokovanie dohody o výstavbe mostného prepojenia v januári 2017. Návrh dohody vypracovala maďarská strana a bol odsúhlasený na rokovaní expertov pre cestnú infraštruktúru z oboch štátov vlani v júni v Bratislave.