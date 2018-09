Po Hurákovi sa v Tisovci kormidla chopil Drak

Nový kouč kladie dôraz na disciplínu aj dochádzku na tréningy .

1. sep 2018 o 14:40 JÚLIUS GEĽO

TISOVEC. Na poste lodivoda štvrtoligového MŠK Tisovec nastala zmena. Po druhom kole skončil na lavičke mužstva z mesta pod Hradovou Róbert Hurák, ktorý Tisovčanov viedol aj v predchádzajúcich ročníkoch. Trénerské opraty prevzal gólman Marek Drak.

„Keďže si zvyšujem trénerskú kvalifikáciu, tak to vnímam ako šancu na osobnostný i trénerský rozvoj. Myslím si, že to jednoznačne pomôže k rozvoju mojej trénerskej kariéry,“ vyjadril sa tridsaťročný kouč, ktorý zároveň kormidluje tisovských dorastencov. Tí v minulej sezóne zápolili v štvrtej lige, obsadili v nej druhé miesto, čo ich však napokon posunulo do tretej ligy. Drak trénoval mládež predtým tiež v Jesenskom i v Rimavskej Sobote. Je absolventom UMB v Banskej Bystrici s pedagogickým zameraním, študoval na katedre telesnej výchovy a športu. Urobil si aj malý doktorát.

Cíti sa byť pripravený

„Vlani som dal viac-menej dokopy devätnástku Tisovca, to mužstvo bolo dosť rozpadnuté. Vzhľadom na výkony dorastencov ma ani neprekvapilo, že som bol oslovený, aby som prevzal áčko. Boli tam nejaké náznaky, že ak by došlo k zmene trénera, bol by som asi prvý na rade,“ hovorí Marek Drak. Prvýkrát má pod palcom tím v seniorskej kategórii. Cíti sa byť na to pripravený?

„Domnievam sa, že áno. A to jednak vďaka skúsenostiam, ktoré som doteraz nazbieral i tomu, čo som získal v priebehu trénerského štúdia Euro A-licencie. Tam nás neskutočne veľa naučia. Ešte ma čaká pol roka štúdia a záverečná práca,“ odvetil hrajúci lodivod Tisovca. Pikantériou je, že v premiére na tejto pozícii naskočil do zápasového diania ako striedajúci hráč do poľa. „Je ťažké byť hrajúcim trénerom, ale Miroslav Gálik mi ako asistent dokáže dosť pomôcť,“ doplnil.

Dôraz na disciplínu

Drak podčiarkol, že dôraz kladie na disciplínu v mančafte i dochádzku na tréningy a od toho sa všetko odvíja. „Chcel by som stabilizovať káder, aby sme mali silnú kostru mužstva, ako aj zapracovať mladých hráčov do neho a dosiahnuť čo najlepšie výsledky už do konca jesene.“

Doteraz bol jedným z hráčskeho kolektívu. Na severe Rimavskosobotského okresu pôsobí tento odchovanec rimavskosobotského futbalu od leta minulého roka. Medzi jeho predchádzajúce zastávky patrí Fiľakovo, Jesenské i Hajnáčka. Nemajú hráči problém s tým, že už velí tímu?

„Myslím si, že nie. V mužstve sú rozumní chlapci, ktorí si už všeličo futbalovo preskákali. Vedia, že sa bez kvalitných tréningov neposunú dopredu,“ odpovedal Drak. Priznáva, že trénovať áčko i dorastencov je časovo veľmi náročné, ale dá sa to skĺbiť.

„V devätnástke i v áčku hráme rovnakým systémom. Môžem takto pripraviť hráčov na prechod do áčka,“ podotkol.

Trénerské ambície

Marek Drak má ambície trénovať mládežnícke mančafty v prvej či druhej lige.

„Najradšej by som sa orientoval na kategóriu dorastencov, alebo teda mužov v druhej alebo tretej lige.

Skúsil som si prácu aj so žiakmi, ale až tak ma to nenapĺňalo, ako som si pôvodne myslel.“