Slovenský Schindler z Klenovca zachránil takmer šesťsto detí

Karol Pajer chcel byť učiteľom. Zabudnutý hrdina sa napokon chopil zbrane.

2. sep 2018 o 12:24 Marcela Ballová

KLENOVEC. Vojna splodila hrôzu aj hrdinov. Niektorí sú vďačným námetom filmárov, no sú aj takí, ktorí časom akoby upadli do zabudnutia. Pritom aj naša krajina má svojho Oskara Schindlera či Nicolasa Wintona. Narodil sa v Rimavskosobotskom okrese a pred smrťou zachránil takmer šesťsto detí. Karol Pajer padol v boji vo veku 24 rokov. Svojho syna nikdy nevidel. Jeho vnuk Karol dnes žije v Bratislave a na svojho predka je hrdý.

Majster v chytaní rakov

Klenovčan Ľubomír Moncoľ oprášil spomienky na statočného rodáka. Vďaka nemu ožil smutný aj obdivuhodný príbeh na výstave, ktorá je do konca septembra sprístupnená v Gemersko – malohontskom múzeu. Návštevníkom priblížil časy vojnového besnenia, súčasťou ktorých je osud slovenského študenta zachraňujúceho životy vo francúzskom Vence, spolu s Čechom Jozefom Fišerom.

„Vyrastali sme v rázovitom Klenovci, vo dvore s Balážikovcami a Tomovcamim. Ako všetky deti sme šantili, vystrájali huncútstva, hrali pigu či longamétu, trochu tu prispôsobený americký bejzbal, ktorí zo zámoria priniesli vrátivší sa klenovskí Amerikáni. V lete sme sa chodievali kúpať ku stupám, kde veľké zubaté koleso vo vodnom náhone z Rimavy dvíhalo stupy, akési veľké kladivá, ktoré monotónnym klepotom drvili vlnu na súkno. Chlapci chytali raky a v tom bol Karol ozajstný majster,“ zachytil Moncoľ na jednom z vystavených panelov rozprávanie Karolovej sestry Elzy Orlickej.

Časy bezstarostného detstva pod Veprom rýchlo pominuli. Pajerovci sa presťahovali do Lučenca, kde Karol navštevoval gymnázium. Neskôr jeho kroky smerovali do Banskej Bystrice, kde v štúdiu pokračoval na Československom štátnom učiteľskom ústave. Tu sa zoznámil aj so svojou láskou Jankou Horváthovou, kandidátkou učiteľstva.

“ Ubytovali nás v konšpiračných bytoch. Zakázali nám vychádzať. Štefan Gömöri a Karol Jurčák príkaz porušili a na vychádzke ich maďarskí žandári chytili a na hranici odovzdali slovenskej polícii. Tá ich hneď previedla do banskobystrickej väznice. „ Rudolf Husár

Vylúčenie zo školy

Netajil sa odporom k fašizmu, dokonca spolu s ďalšími vlastencami vyhotovoval a rozširoval protifašistické letáky. Netrvalo dlho a začali sa o nich zaujímať orgány štátnej moci.

„Skupinu mladých antifašistov koncom roka 1939 odhalili a Karola Pajera vylúčili zo štúdia na učiteľskom ústave. Jemu, aj ďalším členom skupiny, vrátane Janky,