Šmatlák nad trénerstvom zatiaľ nerozmýšľal

Pútal pozornosť svojimi výsledkami. Z bedmintonových kurtov sa síce nevytratil, no ubral nohu z plynu.

3. sep 2018 o 8:24 JÚLIUS GEĽO

HNÚŠŤA. Do histórie klenovského bedmintonu sa zapísal výrazným spôsobom. Zaslúžil sa o to úspechmi, ktoré dosiahol i účasťou na vrcholných podujatiach. Viacnásobný majster Slovenska v mládežníckych kategóriách Richard Šmatlák však už háji v ostatných sezónach farby Lokomotívy Košice.

Vlani sa na jar predstavil na európskom šampionáte do 19 rokov vo Francúzsku, no odvtedy veľmi o sebe nedáva vedieť.

„Po skončení juniorskej kategórie som sa rozhodol naplno venovať škole a bedminton hrať už len na slovenskej scéne. Nebudem štartovať na zahraničných turnajoch,“ hovorí dvadsaťročný študent odboru automobilová výroba na Strojníckej fakulte TU v Košiciach. Ide do tretieho ročníka, v ktorom bude písať bakalársku prácu.

Nezaberá na plné obrátky

„Bedmintonu sa stále venujem, lenže už nie v plnej miere a s takou intenzitou, ako to bolo pred pár rokmi. Minimálne dvakrát-trikrát do týždňa však trénujem. V mužskej kategórii sa treba naplno venovať tréningu, prispôsobiť tomu životný štýl. V prvom rade to ale nie je možné zladiť so štúdiom na ťažšej škole. Ďalšia vec je tá, že na Slovensku nie sú vhodné podmienky na trénovanie, takže by si to žiadalo vycestovať do zahraničia a pripravovať sa tam,“ vysvetľuje Šmatlák, ktorý hrá v extralige zmiešaných družstiev.

„Po prvej polovici sezóny sa nachádza Lokomotíva priebežne na treťom mieste. Zúčastňujem sa aj na domácich turnajoch Grand Prix A-kategórie. Druhý ročník na škole patrí medzi najťažšie, preto som poľavil v tréningovom procese, čo sa odzrkadlilo na mojich výsledkoch. Dúfam, že v ďalšom období to bude o niečo lepšie.“

Na vrcholných podujatiach

Odchovanec TJ Družstevník Klenovec zdôraznil, že bedminton predstavuje pre neho naďalej top šport.

„Stále ma veľmi baví. Určite budem trénovať, kým budem študovať na vysokej škole,“ podotkol trojnásobný účastník majstrovstiev Európy. Dvakrát zápolil na kontinentálnom šampionáte v kategórii do 19 rokov a raz do 17 rokov. Predstavil sa tiež na majstrovstvách sveta do 19 rokov. Najviac si cení práve účasť na MS v Španielsku. Ako dodal, potešil ho však každý dobrý výsledok, či už na domácom fóre, alebo v zahraničí. Presadzoval sa na podujatiach Grand Prix A-kategórie.

„Získal som dvanásť majstrovských titulov. Raz som štartoval aj na majstrovstvách sveta stredných škôl (Malta) ako člen výberu reprezentantov. Bol som aj v seniorskej reprezentácii,“ poznamenal Šmatlák. Neláka ho trénerská práca? „Zatiaľ som nad tým nerozmýšľal, ale človek nikdy nevie,“ odvetil rodák z Hnúšte.