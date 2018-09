Starký, starajúci sa o troch vnukov, má konečne dôvod na radosť

Dôchodca Jozef Varga prežil veľa smutných chvíľ. S vnukmi hladoval, takmer prišiel o dom. Vďaka dobrodincom mu však svitla nádej na lepší život.

3. sep 2018 o 13:07 Marcela Ballová

FIĽAKOVO. Vlaňajšie leto mali smutné. Dokonca boli dni, keď nemali čo do úst vložiť. A aby toho nebolo dosť, starký Jozef Varga, ktorý sa s láskou stará o svojich troch vnúčikov, prišiel takmer o dom. Na Vianoce zachvátili strechu plamene. Dnes je už rodina z Fiľakova z najhoršieho vonku. Bez pomoci dobrodincov by to však nezvládla.

Najkrajšie sviatky v roku sa zmenili na hrôzu

Zlovestne škeriaca sa diera v strope, zhorená strecha, izba s obhoreným nábytkom, všade pach štipľavého dymu. Najkrajšie sviatky v roku sa razom zmenili na hrôzu, kedy 73-ročný dôchodca myslel len na jedno – ratovať svojich vnukov.

Bola zima, mrazy vystriedal dážď so snehom. Zakúriť a skloniť hlavu sa dalo len v kuchyni. V miestnosti sa odrazu len nevarilo, ale stala sa z nej spálňa, detská izba, obývačka. Jozef, štrnásťročný Tiborko a desaťročné dvojičky Sebastiánko a Dávidko v nej žijú dodnes. No už čoskoro to bude minulosťou.

„Tešíme sa z novej strechy, staré okná nahradili plastové, ktoré som si sám založil. Dokonca mi vnuci pomáhali. Najmä Tiborko je veľmi zručný,“ neskrýval radosť Jozef a pripomenul, že zhorený strop aj zničené veci z izby dali spolu s dobrými ľuďmi do poriadku ešte v zime.

„Ešte nás čaká stierkovanie, vakovanie a maľovanie. Chcem to stihnúť v priebehu septembra, aby sa chlapci mohli nerušene pripravovať do školy. Potom sa pustíme do domu zvonka,“ vymenoval dôchodca, ktorý ešte donedávna o tom, že raz mu súd vnukov zverí do opatery, iba sníval. Od apríla je to realitou. „Pomohlo nám to, keďže dovtedy sme museli vyžiť len z môjho dôchodku a rodinných prídavkov, z ktorých sa vyskakovať nedá. Vlani sme dokonca nemali na chleba,“ podotkol Fiľakovčan.

Robí všetko pre vnukov

Starostlivý starký sa snaží gazdovať tak, aby každé euro bolo použité efektívne.

„Teraz sú prioritou chlapci. Začína sa škola, treba nakúpiť všetko potrebné, aby im nič nechýbalo.“

Keď hovorí o sviatočnej hrôze, zlomí sa mu hlas a oči sa zarosia. „Tiborko prišiel o všetko. Zostala mu len tepláková súprava, ktorú mal práve na sebe. Veľa vecí zhorelo aj dvojičkám. Školské pomôcky aj darčeky zmizli v plameňoch. Ešteže sa nájdu ľudia ochotní nezištne pomôcť. Do smrti im budem vďačný,“ zakončil starký.