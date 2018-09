Fiľakovo láka konfrontácia s fortunaligistom

Zverencom Jánosa Víztelekiho sa darí nielen v tretej lige, ale tiež v Slovnaft Cupe. Stretnú sa v ňom so Sokolom Medzibrod.

4. sep 2018 o 7:23 JÚLIUS GEĽO

FIĽAKOVO. Hráči FTC Fiľakovo odštartovali túto sezónu veľmi dobre. Patrí im pozícia lídra TIPOS tretej ligy Stred.

„Lepší vstup do sezóny som si ani nemohol predstaviť. Je to príjemný pocit byť zasa v úspešnom tíme,“ vyjadril sa Michal Kovanič pred zápasom s MŠK Fomat Martin. Dvadsaťštyriročný stopér je jednou z letných akvizícií FTC.

„Keď som išiel do Fiľakova a zistil som, aký má tím a aké posily ešte prídu, tak som počítal s tým, že po piatich – šiestich kolách budeme v prvej trojke. Nečakal som však možno, že vyhráme niektoré ťažké zápasy, ako napríklad ten na ihrisku rezervy Podbrezovej či doma s ružomberskou juniorkou,“ uviedol.

Hrať o špicu

Vlani sa Kovanič podieľal na tom, že MŠK Novohrad Lučenec kraľoval v jesennej časti súťaže. Na jar pôsobil v MFK Dukla Banská Bystrica. Mančaft z mesta pod Urpínom ovládol tretiu ligu a zabezpečil si miestenku do druholigovej spoločnosti.

„Môj cieľ je stále hrať o špicu. Možno je to náhoda, ale s mužstvom Lučenca som bol v tabuľke na prvom mieste, rovnako to bolo aj s Banskobystričanmi a teraz chcem byť prvý s Fiľakovom,“ podotkol.

Nebude to ľahká prekážka

Zverencom lodivoda Jánosa Víztelekiho sa darí tiež v Slovnaft Cupe.

Najskôr zvíťazili na trávniku piatoligovej Hajnáčky 1:0 a doma pokorili druholigovú Banskú Bystricu 3:0. Ich treťou prekážkou na pohárovej púti bude v stredu 5. septembra mančaft TJ Sokol Medzibrod, za ktorým vycestujú. Medzibrod v predchádzajúcej sezóne bojoval o postup s TJ Sklotatran Poltár. V pohári prešiel cez Lovču a Partizán Čierny Balog.

„Viem, že sa v Medzibrode hrá veľmi ťažko. Doma je to nepríjemný a silný súper. Preložil si štvrtoligové kolo s Tornaľou na skorší termín. Nič ľahké nás tam nečaká. Určite však chceme byť v Medzibrode úspešní, vynaložíme všetko úsilie, aby sme postúpili do ďalšieho kola a stretli sa v ňom s niektorým ligistom, aby sme pritiahli na štadión divákov. Najlepšie by asi bolo, keby to bola Dunajská Streda,“ povedal Kovanič.

Chcel sa ukázať

Do MFK Dukla odchádzal v zime s cieľom postúpiť do druhej ligy a znovu si ju zahrať. To druhé sa mu zatiaľ nepodarilo.

„Nešťastne som sa zranil v úplnom závere tréningu pred prvým jarným zápasom. Maródoval som mesiac, trochu som stratil na kondícii. Postupne som sa do toho dostával, ale moje výkony neboli také, ako v priebehu zimnej prípravy. Potom banskobystrický tréner Dušan Tóth oslovil dvoch hráčov s ligovými skúsenosťami. Zavážilo to, že som bol v Dukle na hosťovaní a nie na prestup. Dohodli sme sa na ukončení môjho pôsobenia pod Urpínom.“

Kovanič si zakrátko vo farbách FTC proti Banskej Bystrici zahral v Slovnaft Cupe.

„Bol to pre mňa špecifický duel. Aj sme sa podpichovali s bývalými spoluhráčmi. Chcel som ukázať trénerovi Dukly, že urobil chybu, keď oslovil skúsenejších hráčov namiesto mňa. Poprosil som aj chlapcov, aby dali do zápasu všetko a vyšlo nám to. Užíval som si ten zápas.“