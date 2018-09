Sivičeková vypomohla juniorskej reprezentácii

Šikovná volejbalistka z Poltára v najcennejšom drese nesklamala. Zostáva pôsobiť v COP Nitra.

5. sep 2018 o 17:01 JÚLIUS GEĽO

POLTÁR. Sofia Sivičeková prenikla do juniorskej reprezentácie. Talentovaná nahrávačka, odchovankyňa MVK Poltár, debutovala v národnom tíme do 19 rokov v augustových prípravných zápasoch proti poľským rovesníčkam.

Príležitosť následne dostala aj v dueli s českým extraligovým družstvom žien VK Královo Pole Brno. Slovenky si zmerali sily s Poľkami v troch dueloch. Tie sa uskutočnili v Nitre. Pre obidva celky to bola súčasť prípravy na septembrové majstrovstvá Európy.

„Potešilo ma, keď ma kontaktovali a zavolali do prípravy. Radšej by som však bola, keby to bolo za iných okolností a nie takých, že sa zranila prvá nahrávačka Ella Erteltová,“ hovorí šestnásťročná Sofia. „Zo začiatku som sa cítila v tomto kolektíve tak trochu zvláštne, ale potom to už bolo v pohode. Rozumela som si s dievčatami. Dobre sa mi s nimi trénovalo i hralo.“

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Predviedla sa v deň narodenín

Mladšia zo sestier Sivičekových nazbierala reprezentačné skúsenosti v národných družstvách do 16 i 17 rokov. Vo farbách COP Nitra si už zahrala aj v extralige žien.

„Keď to zoberieme štatisticky, tak som v reprezentácii do 19 rokov debutovala v druhom stretnutí, ktoré sme s Poľskom prehrali 0:3. Na ihrisku som ale strávila veľmi, veľmi krátky čas. Bola som tam iba na jedno striedanie. Reálne som si zahrala v treťom zápase, ktorý sme rovnako prehrali 0:3. Netušila som pred ním, či dostanem príležitosť. Odohrala som napokon viac ako dva sety,“ povedala Sofia Sivičeková.

Prečítajte si tiež: FOTO: Veľkolepá rozlúčka s letom vo Vidinej

Práve v deň tohto zápolenia pritom mala narodeniny. „Nemyslím si, že to bolo niečo ako darček pre mňa. Tej nahrávačke, ktoré nastúpila od začiatku, sa nejako veľmi nedarilo, preto ma tréner Michal Matušov poslal na palubovku. Najskôr som bola trochu v strese, ale zakrátko som sa upokojila a rozohrala. Domnievam sa, že som ukázala, čo viem. Darilo sa mi. Vzhľadom na to, koľko som so spoluhráčkami trénovala, nám súhra celkom fungovala. Tréner vravel, že to bolo v mojom podaní dobré. Konečný dojem mi pokazila akurát prehra, ale zase poľské volejbalistky boli objektívne lepšie.“

Nerobila si nádeje

Tínedžerka z Poltára naskočila tiež do druhého z dvoch prípravných duelov proti Brnu. Nádej, že by mohla byť v záverečnej nominácii na kontinentálny šampionát, Sofia neživila.

„V Česku som hrala málo, no zaznamenala som dve esá. Brala som to viac-menej tak, že nepôjdem na ME. Nie je to o tom, že by som si neverila. Určite rada by som tam išla. Medzičasom sa totiž vrátila do tímu aj prvá nahrávačka Erteltová. Keď sme cestovali naspäť na Slovensko, tak mi kouč Matušov oznámil, že nebudem v dvanáčlennej nominácii. V juniorskej reprezentácii som nabrala nové skúsenosti.“

Prečítajte si tiež: Pútnické miesto neďaleko Fiľakova vyhľadáva čoraz viac ľudí

Sivičeková sa pripravuje na novú sezónu s prvoligovým juniorským tímom Nitry. COP nebude ďalej štartovať v extralige, bude farmou extraligového Volley project UKF Nitra.

„Zatiaľ to vyzerá tak, že si v najvyššej súťaži žien v nadchádzajúcom ročníku asi nezahrám, hoci rada by som v nej účinkovala. Vychádzam z obsadenia postu nahrávačky. Snáď však šanca príde,“ poznamenala. Podľa jej slov napriek tomu nezvažovala iný klub než COP. „Budem naďalej v COP hosťovať. Študujem v meste pod Zoborom na športovom gymnáziu."