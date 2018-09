Bari si zahral v reprezentácii

Tínedžer z Fiľakova nazbieral cenné skúsenosti na medzinárodnej scéne.

6. sep 2018 o 8:47 JÚLIUS GEĽO

Kristián Bari si zahral v reprezentácii do 17 i 18 rokov.(Zdroj: Archív K.B.)

FIĽAKOVO. Futbalista Kristián Bari sa predstavil v reprezentačnom mužstve do 18 rokov. Premiéru v ňom absolvoval na augustovom Memoriáli Václava Ježka. Ponúknutú príležitosť sa snažil využiť čo najlepšie.

Hráč FC DAC 1904 Dunajská Streda nastúpil v troch zo štyroch duelov, ktoré Slováci odohrali v Česku. Ich dejiskami boli Hradec Králové a mestá v jeho okolí. Sedemnásťročný Fiľakovčan v úvodnom vystúpení proti Maďarsku striedal v 62. minúte. Sokolíci zdolali tohto súpera 2:1.

V súbojoch s Japonskom (remíza 1:1) a Ukrajinou (prehra 0:1) bol Bari súčasťou základnej zostavy. V prvom prípade ho kouč Albert Rusnák st. ponechal na trávniku do 84. min a v druhom do 72. min. Do hry nezasiahol iba v poslednej konfrontácii s Českom (výhra 6:1). Slováci obsadili na podujatí tretiu priečku.

Spokojný s priestorom

„Prekvapila ma pozvánka do reprezentačnej osemnástky. Mal som dobrý pocit z toho, že mi prišla. Nečakal som ju totiž teraz vôbec. Vážim si, že som si mohol zahrať v tejto kategórii. Vytvorili sme veľmi dobrý hráčsky kolektív,“ uviedol Kristián Bari, ktorý sa predstavil aj v národnom mančafte do 17 rokov, pričom dúfal, že si ešte niekedy najcennejší dres oblečie.

Zápasy na turnaji mu podľa jeho slov vyšli. „Vydarili sa mi. Mal som zo seba dobrý pocit. Domnievam sa, že som ukázal dosť veľa zo svojich schopností, čím som mohol zaujať trénera. Dúfam, že mi príde pozvánka aj na ďalší zraz,“ poznamenal krajný záložník.

Bol spokojný s priestorom, ktorý dostal na memoriáli. „Nebolo mi ľúto, že som nenastúpil v záverečnom stretnutí. Mal som v ňom voľno, bol som už aj unavený. Mali sme tam širší káder. Chceli sme postúpiť do finále, čo nám nevyšlo, ale myslím si, že môžeme byť s konečným umiestnením celkom spokojní,“ povedal Kristián.

V DAC napreduje

Mladší syn exligistu Eugena Bariho považuje za svoju silnejšiu stránku hru jeden na jedného i rýchlosť. Za slabšiu označil defenzívnu činnosť. Na Žitnom ostrove sa mu páči, zarezáva tam už tri roky.

„Futbalovo napredujem,“ konštatoval hráč prvoligového mužstva DAC v kategórii U19. „Chceli by sme skončiť v tomto ročníku čo najlepšie, umiestniť sa minimálne v prvej trojke,“ deklaroval vysoké ambície. Jeho spoluhráčom je v dunajskostredskej devätnástke tiež bývalý hráč FK Jesenské i MŠK Rimavská Sobota Sebastián Gembický.