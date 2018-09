Tamáši zostal pod Urpínom

Hokejista z Gemera dúfa, že sa Bystričanom podarí získať tretí titul.

6. sep 2018 o 15:40 JÚLIUS GEĽO

Alex Tamáši.(Zdroj: Archív A.T.)

RIMAVSKÁ SOBOTA. Alex Tamáši bude v kariére pokračovať vo farbách HC '05 iClinic Banská Bystrica. Rodák z Rimavskej Soboty, kde aj začínal s hokejom, sa tešil s Banskobystričanmi z dvoch titulov v Tipsport lige.

V obidvoch sezónach hral v základnej časti súťaže, no v play-off už príležitosť nedostal. Vlani hájil pred majstrovstvami sveta do 20 rokov aj farby HK Orange 20. Predstavil sa v národnom tíme na šampionáte v americkom Buffale.

„Hovoril som s mojím hráčskym agentom o tom, čo by bolo pre mňa najlepšie. Zvažovali sme všetky možnosti pre a proti, no napokon sme dospeli k záveru, že najlepšie bude zostať ešte jednu sezónu v Banskej Bystrici. Lákalo ma ísť niekam inde, spoznať a zažiť niečo nové, ale ten záver bol taký, ako som uviedol. Hlavne však v konečnom účtovaní zavážilo to, že si Banská Bystrica uplatnila na mňa opciu,“ vyjadril sa dvadsaťročný Tamáši, ktorý sa z postu stredného útočníka presunul na ľavé krídlo.

V elitnom útoku

Mančaft z mesta pod Urpínom má nového kormidelníka. Nástupcom Vladimíra Országha, ktorý odišiel do bratislavského Slovana, sa stal Kanaďan Dan Ceman.

„Je vidno, že ide o skúseného trénera, ktorý má už niečo za sebou. Náš systém hry sa pod jeho vedením veľmi nezmenil, teda až na nejaké drobnosti. Páči sa mi, že dáva priestor mladým hráčom, chce ich zapracovať do zostavy. Prekvapilo ma, že ma zaradil do prvej formácie. Kouč Ceman kladie dôraz na systematickú prácu. Vyžaduje, aby sme vždy išli na 110 percent,“ uviedol Alex.

Ako dodal, prípravné obdobie prebehlo v pohode a pomerne rýchlo. „Čo sa týka priestoru na ľade, spokojnejší už asi ani nemôžem byť,“ podčiarkol.

Väčší priestor na ľade

Domnieva sa, že je dobre pripravený na nový ročník. „Očakávam od neho, že dostanem viac priestoru na ľade, než tomu bolo v predchádzajúcich sezónach. Moje osobné ciele i méty, ktoré som si stanovil, si tentokrát nechám radšej pre seba,“ povedal s úsmevom Tamáši. Barani sa pokúsia získať tretí titul za sebou. „Máme opäť kvalitný tím. Dúfam, že sa nám to podarí,“ podotkol.