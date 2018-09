Napínavý štart extraligy, Lučenec podľahol Bratislavčanom

Vrelo to na palubovke aj v hľadisku.

8. sep 2018 o 10:23 (mb)

LUČENEC. Novohradčania zažili poriadne ostrý štart futsalovej extraligy. V jej úvodnom kole hostil Mimel súpera z našej metropoly. Zápas sa odohral vo vysokom tempe, vrelo to na palubovke aj v hľadisku. Domáci síce roztlieskali svojich fanúšikov už v 2. min., no hostia si vypracovali najtesnejší náskok ešte pred odchodom do šatní. Strojcom dvojgólového víťazstva hostí bol v 37. min. Rick.

Domácim sa naskytlo niekoľko sľubných šancí na skorigovanie výsledku, avšak nepremenili tri desaťmetrové kopy bez múru. Naopak, hostia zaváhali pri jednom.

O dramatickom priebehu stretnutia svedčí aj počet kariet. Arbitri siahli do vrecka dovedna dvanásťkrát.

MIMEL Lučenec – ŠK PINEROLA Bratislava 1:3 (1:2)

Góly: 2. Filho – 15. Kyjovský, 20. Souza, 37. Rick. ŽK: 15. Filho, 16. a 19. Ribeiro – 25. Valdemir da Silva, 33. Rick, 36. Moura Da Silva, 9. a 33. De Souza, 38. Kozár, 16. Halás. ČK: 10. Ribeiro – 33. De Souza (obaja po druhej ŽK). Divákov: 750.

MIMEL Lučenec: Oberman – Klema, Fehérvári, Brunovský, Kuhajdík, Kočiš, Greško, Mazur, Ribeiro, Filho, Steinwandter, Luciano, Petík, Hricov.

ŠK PINEROLA Bratislava: Herko – Brndiar, Rick, Bruno Moura Da Silva, Valdemir da Silva, De Souza, Kyjovský, Štrbák, Kozár, Halás, Hájek, Štefaňák, Dos Santos, Zaťovič.

V domácom tábore. (zdroj: (PEM))

Ostatné výsledky 1. kola: MIBA Banská Bystrica – Rehab Klinik Barabéri 3:3, Wild Boys 02´Bratislava – FC Bíli Andeli futsal 4:0, ŠK Makroteam Žilina – MŠK Žilina FUTSAL (hrá sa dnes o 20.00 hod.), Futsal Team Levice – voľno.

Tabuľka pred záverečným duelom 1. kola