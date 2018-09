FOTO: Netradičné rozlúčenie s cukrovarom

Pred búracou čatou prišli do sila rimavskosobotského cukrovaru umelci.

9. sep 2018 o 20:41 Radovan Vojenčák

V prvú septembrovú nedeľu sa v jednom z dvoch skladových síl bývalého rimavskosobotského cukrovaru konalo ďalšie zo série podujatí Ruiny . Dostalo jednoduchý názov SILO.

RIMAVSKÁ SOBOTA Členovia OZ Ruiny, už usporiadali štyri pokračovania svojho netradičného spojenia opustených budov a moderného umenia. Piate, aj keď nečíslované ako tie doposiaľ, sa konalo tak trochu narýchlo, pôvodne bolo plánované na budúci rok. No búracie práce zvyšných stavieb areálu cukrovaru, ktoré začnú už v tomto roku posunuli ich rozhodnutie usporiadať “niečo” v bývalom sile na cukor už na začiatok septembra. Po dohode s majiteľom priestorov nič nebránilo uskutočneniu tak trochu riskantného rozhodnutia, kedže silo nemá strechu. Jej zbytky sa povaľujú rozdrvené po podlahe a spolu s náletovou vegetáciou a farbou steny vytvárajú pocit, že ste sa ocitli na dne podmorského akvária. Ak by zapršalo bol by tento dojem umocnený, no znamenal by predčasný koniec podujatia. Nakoniec sa však výstrahy meteorológov nenaplnili a počasie ukázalo svoju prívetivú tvár. Krátko po šiestej večer to vypuklo.

Pre publikum voľne roztrúsené po celej ploche začala trojica umelcov v zložení Julo Fujak(bassgitara, bubny), Gabriela Vermelho(spev, husle) a Jan Kavan (violončelo) predvádzať svoju priestorovohudobnú improvizáciu nazvanú Zvuková socha sila. Jedinečné a neopakovateľné dielo navodilo správnu rozlúčkovú náladu, ktorá sa miesila s pocitmi, že prichádzame o jedinečné miesto, ktoré by v spojení s kultúrou malo šancu na svoj druhý život.

Dalšou vystupujúcou bola fínska vizuálna umelkyňa Veera Lohiniva pôsobiaca v oblasti performance a video artu. Inšpiráciu miestom opísala Lohiniva následovne: “ V sile ma zaujala absencia horizontu, vojdete dovnútra a hoci vidíte zem i nebo, no nevidíte horizont. Zem je tak možné vnímať ako symbol tela, nebo ako symbol mysle. Takto sa z miesta stáva bod spojenia. Možno práve na takomto mieste je možné spojiť telo a myseľ”. Jej vystúpenie vychádzajúce z miesta konania akcie bolo v podstate improvizovanou pantomimickou meditáciou snažiacou sa vytvoriť chýbajúci horizont.

Zotmelo sa, v záplave modrého svetla osvetľujúceho vnútro sila prišla na rad hudobná improvizácia, počas ktorej rôznymi predmetmi pomocou elektromagnetických vibrácií rozozvučoval skladateľ Ian Mikyska struny banja. Obraz blížiacej deštrukcie tohoto priestoru získaval svoj hudobný sprievod. V druhej polovici svojho vystúpenia vyzval Mikyska publikum aby spolu s ním stvorilo vokálnu improvizáciu. Rozlúčkový chorál poskladaný s nápevov divákov sa niesol silom a odprevádzal ho na cestu do zabudnutia. Môžeme skonštatovať, že podujatie, ktoré partia mladých umelcov pripravila tentokrát, bolo jedným z najemotívnejšich, nielen preto, že sa konalo v priestore čakajúcom na bezprostredný zánik, ale aj vďaka vystúpeniam vytvorených priamo v ňom