Vlak literatúry vyrazí už zajtra

Stačí vám kúpiť si lístok a ocitnete sa na netradičnom výlete za literárnymi zážitkami.

11. sep 2018 o 13:00 Radovan Vojenčák

LUČENEC / KOKAVA NAD RIMAVICOU. Novohradské osvetové stredisko opäť pripravuje zaujímavé podujatie. V jazdiacom vlaku i na železničných staniciach si návštevníci vypočujú texty dvadsiatich autorov. Chýbať nebude ani ľudová hudba.

Vlak literatúry je netradičnou prezentáciou tvorby, čítačkou, literárnou exkurziou a tvorivou dielňou zároveň. Odohráva sa v pohybujúcom sa vlaku i na železničných staniciach. Prvý literárny vlak vyrazil v októbri 2013 a po 5 rokoch bude znovu brázdiť koľajnice. „Súčasťou podujatia je predstavenie rovnomenného zborníka. Po výzve organizátorov sa prihlásilo 20 autorov z celého Slovenska. Od júna nasledoval výber toho najlepšieho, ktorý mala na starosti Hanka Košková, lektorka Literárneho klubu VLAS,” informovali organizátori podujatia z Novohradského osvetového strediska.

Organizátori pre záujemcov pripravili na vlakovej stanici v Lučenci aj sprievodný program, ktorý bude trvať až do odchodu vlaku o 10.40 hod. „Vystúpi v ňom flašinetár Ján Haruštiak, heligónkar Vlado Sihelský, saxafonista Roland Horváth a FaDS Dubkáčik z Buzitky. Zároveň bude k dispozícii literárny zborník a k nemu suvenír - magnetka v tvare starého cestovného lístka,“ doplnili organizátori s tým, že po vypravení bude vo vlaku prebiehať tam a aj cestou späť čítanie zo zborníka autorom alebo moderátorom.

Ako ďalej pokračovali, počas cesty bude prebiehať aj Literárna exkurzia. Lektor Július Lomenčík na každej stanici pripomenie významné osobnosti literatúry, ktoré majú v tomto roku výročie, ale aj mnohé ďalšie zaujímavosti. Organizátori upozorňujú, že po príchode do Kokavy nad Rimavicou musia účastníci podujatia z vlaku vystúpiť. „Vlak bude pokračovať do Utekáča a vráti sa po približne polhodine. Počas prestávky na stanici prebehne pripomenutie 110. výročia (26.11.1908) príchodu prvého vlaku do Kokavy nad Rimavicou, ktoré spestrí vystúpenie dychovej hudby Kokavčanka.“ Podujatie sa ukončí v lučeneckej Tančiarni a pivovare Franz, kde sa uskutoční bezplatné premietanie filmu Arnolda Kojnoka Ľudia na trati a zhodnotenie celého podujatia.

Podujatie Vlak literatúry sa uskutoční 12. septembra o 10:40 hod. Vstupenkou na podujatie je platný cestovný lístok.