Antalová má zaujímavú hráčsku minulosť

Predstavuje dôležitý článok hnúšťanského tímu. Odchovankyňa revúckeho volejbalu je vďačným typom hráčky.

13. sep 2018 o 8:00 JÚLIUS GEĽO

HNÚŠŤA. Na Romanu Antalovú čaká tretia sezóna vo farbách VK Iskra Hnúšťa. Len dve hráčky z aktuálneho juniorského tímu Iskry si zahrali na majstrovstvách Slovenska. Osemnásťročná gymnazistka z Revúcej je jednou z nich. Za nevšednú možno nesporne označiť skutočnosť, že na republikovom šampionáte zápolila v družstve chlapcov.

S volejbalom začína v AVK Magnezit Revúca. „Odkrútila som si tam tri sezóny. Najmä tá posledná bola pre nás veľmi úspešná. V oblasti Stred sme neprehrali ani jeden zápas a postúpili sme v roku 2016 na majstrovstvách Slovenska starších žiakov, kde sme obsadili krásne štvrté miesto. Veľmi sme sa tešili z tohto úspechu pre také malé mesto, akým je Revúca. Na M – SR som si v rovnakej kategórii zahrala aj rok predtým,“ povedala Antalová a pokračovala: „Chalani hrajú predsa len trochu iný volejbal ako dievčatá. Avšak beriem to ako veľké pozitívum, že som v Revúcej mohla hrať volejbal súťažne, hoci to bolo za chlapcov. Tvorili sme veľmi dobrý kolektív a hralo sa mi s nimi veľmi dobre.“

Súperi sa čudovali

Nebola jediným dievčaťom v zostave Magnezitu. „Zo začiatku sme boli dve a neskôr tri. Kvôli nepriaznivej finančnej situácii v klube nevzniklo družstvo dievčat. Nastupovať za chlapcov bolo niečo nezvyčajné. Veľa hráčov i trénerov súperov sa čudovalo, keď nás videlo na ihrisku medzi chlapcami.“

Hnúšťa predstavovala pre ňu podľa jej slov najlepšiu možnosť, pretože bola zo všetkých iných klubov najbližšie. Do Iskry prišla ako smečiarka. „Na tejto pozícii som začínala aj v hnúšťanskom drese. Ale zakrátko ma tréner presunul na post blokárky. Spočiatku sa mi na ňom vôbec nepáčilo, nešlo mi to tam. Postupne sa mi však začalo viac dariť a teraz som na poste blokárky celkom spokojná,“ poznamenala Romana.

Nechýbali slzy

V drese Iskry sa ukazuje v dobrom svetle, priniesla oživenie. Zahrala si už za kadetky, juniorky i tím žien. „V Hnúšti sa mi páči. S babami som si veľmi dobre sadla, čo som rada, pretože pri kolektívnych športoch je to zrejme najdôležitejšie. Našla som si nové kamarátky, takže beriem pozitívne, že som sem prišla.“

Vlaňajšiu sezónu si zapamätá, hnúšťanský kolektív totiž prehral v prvej juniorskej lige Východ všetky stretnutia. Skončil na chvoste tabuľky. „Bola náročná hlavne z toho pohľadu, že sme po toľkých prehrách mali problém namotivovať sa. Bolo nás málo, v zápasoch sme sa často len trápili. Ale aj toto patrí k športu. Nie vždy sa darí,“ konštatovala Antalová.

Až do posledného duelu dúfala, že aspoň raz Hnúšťa zvíťazí. „Hlavne záverečné zápasy vyzerali celkom fajn a myslela som si, že ukončíme tú nepriaznivú sériu. Bohužiaľ, nestalo sa tak a s babami sme si aj poplakali. Veľmi sme túžili vyhrať. No beriem to tak, že sa učíme na vlastných chybách, takže aj minuloročná sezóna bola určite na niečo dobrá.“

Naznačuje zlepšenie

Zverenky kouča Igora Pasiara sa hotujú na nový ročník. Prvú turnajovú previerku absolvovali v českom Přerove. Skončili tam na 30. mieste spomedzi 32 celkov.

„Nechcem nič zakríknuť, ale zatiaľ to vyzerá tak, že nadchádzajúca sezóna bude v našom podaní lepšia. Máme znovu v tíme nahrávačku Viktóriu Kockovú, ktorá je super. Všetky sa snažíme trénovať naplno. Už turnaj v Přerove ukázal, že máme na to, aby sme skončili v lige lepšie než vlani. Bola som veľmi spokojná s výkonmi družstva, i keď umiestnenie o tom nehovorí. Ak budeme hrať takto, víťazstvá jednoznačne prídu,“ neskrýva optimizmus.

Sníva o tom, že sa predstaví niekedy v extralige žien. „Asi to však zostane len snom. No uvidíme, čo prinesie budúcnosť,“ uviedla s úsmevom študentka maturitného ročníka.

Športovo založená

Plánuje študovať na vysokej škole ekonomiku. Rozhoduje sa medzi Bratislavou, Viedňou a Prahou. Šport miluje, je všestranná. Hrávala tenis, na školskej scéne stolný tenis, florbal i bedminton.

„Ak by som sa nevenovala volejbalu, tak by som chcela určite hrať súťažne práve florbal,“ zdôraznila.