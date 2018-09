Obnova Divínskeho hradu pokračuje

Silueta Divínskeho hradu sa v priebehu rokov, ktoré sa pracuje na jeho čistení a konzervácii, výrazne zmenila. Už teraz je pri vchádzaní do obce smerom od Mýtnej oveľa viac viditeľnejšia jeho niekdajšia majestátnosť.

15. sep 2018 o 11:37 Radovan Vojenčák

DIVÍN. V areáli dominanty Divína je v týchto dňoch rušno. Realizovať záchranné práce na tamojšom hrade môže dedina aj vďaka 25-tisícovej podpore z rezortu kultúry, prostredníctvom programu Obnovme si svoj dom.

Obdobnou sumou prispeje zo svojho rozpočtu obec. Na obnove historickej stavby sa tento rok podieľa celkovo dvadsať nezamestnaných. Starosta Divína Ján Koza potvrdil, že práce prebiehajú od 1. júna a pokračovať by mali do 30. novembra. Mzdy a odvody nezamestnaných refunduje úrad práce.

Prioritou je domurovanie chýbajúceho opevnenia

„Vykonávame konzervačné práce na múroch, prebieha tu archeologický výskum, odstraňujeme sutinu zo závalov,“ priblížil starosta s tým, že tento rok sa práce sústredia na domurovanie východného opevnenia, pod ním nachádzajúci sa hrotitý bastion a juhovýchodnú delostreleckú baštu.

Pred dvoma rokmi boli spomínané objekty sotva badateľné, keďže boli zarastené. Tiež sa tu vykonal archeologický výskum.

„Pripravili sme ich na konzerváciu. Keďže ide o pomerne nebezpečné práce vo výške, ktoré musia vykonávať kvalifikovaní ľudia, bude ich zastrešovať odborná stavebná firma. My naďalej udržiavame čistotu, odstraňujeme náletovú vegetáciu, udržujeme čistotu a závaly, podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového ústavu v Banskej Bystrici,“ vymenoval Koza.

V budúcnosti sa hrad uzavrie

Veľké množstvo sutiny na hrade práce spomaľuje. Kvôli ich objemu, archeologickému prieskumu a požiadavkám pamiatkarov sú rozdelené na viac rokov. Už dnes existuje plán na nasledujúci rok. Po jeho naplnení by malo dôjsť k uzavretiu hradu. Stavba bude prístupná len cez bránu.

„Ďalej by sa malo pokračovať vstupnou bránou a jej okolím. Brána by sa však mala najskôr preskúmať archeologicky a potom domurovať do pravdepodobnej pôvodnej podoby.“

V západnom trakte boli objavené úplne zasypané pivnice. Bude potrebné ich vyčistiť a preskúmať. „Tieto práce sa pravdepodobne budú dokončovať až v roku 2020,“ upresnil starosta.

Medzi nezamestnanými sa nájdu aj takí, čo už skúsenosť so záchrannými prácami na hrade majú. Sú miestni.

„Vyberali sme si podľa ponuky úradu práce. Mnohí, ktorí tu pracovali po iné roky, sa už pozamestnávali. No niektorí tu pracujú druhú aj tretiu sezónu. Je výhodou, že poznajú pracovné prostredie a ovládajú potrebné špecifické postupy,“ pripomenul Koza.

Riešiť treba to, čo je už odkryté

Tohtoročný archeologický výskum je zameraný na vstupnú časť do hradu. „Odkrývame delostrelecký bastión, aj jeho mladšiu hrotitú časť. Chýbajúca časť východného opevnenia bola výrazne poškodená, až na úroveň základovej časti. Zničili ju výbuchy, ktoré sú historicky doložené,“ priblížila Eva Fottová z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Pri odkrývaní základov hradieb sa kvôli chystanému murovaniu muselo očistiť aj okolie vnútornej časti opevnenia. Nachádzajú sa tu stavby prilepené k ohradnému opevneniu. Zatiaľ nevedno, či boli hospodárske alebo obytné. To by malo byť zrejmé až po budúcich prieskumných prácach.

Počas archeologického výskumu bola objavená aj interiérová priečka, rozdeľujúca miestnosti a časť pece. Zdokumentuje sa, vypodloží a opäť zasype, aby nedošlo k jej deštrukcii. Úplného odkrytia týchto priestorov, ktoré môžu zmeniť doposiaľ známe fakty, sa tak skoro nedočkáme.

„V budúcnosti treba riešiť to, čo už máme odkryté od roku 2012. Je veľa nanovo objavených priestorov. Treba ich zastabilizovať, sprístupniť, pripraviť k nim pamiatkovú prezentáciu. Až potom môžeme uvažovať nad odkrývaním ďalších priestorov,“ zdôraznila archeologička.

Tento rok by sa malo na hornom hrade upraviť nádvorie. Vypracuje sa návrh na jeho konečnú úpravu. Už budúci rok by mala byť plocha zatrávnená, zrekonštruovaná a pripravená na prezentáciu.

„Nálezov je veľmi veľa. Najmä čo sa týka keramiky, kachlíc a mincí. Po ich zlepení a vyhodnotení skončia podstatné a zaujímavé predmety v múzeu. Je úžasné, že ich môžeme prezentovať práve v miestnom múzeu, ktoré sa nachádza v kaštieli pod hradom. Vyskladáme tak priame súvislosti. Veď archeológia nie je len o hľadaní nálezov, ale aj odkrývaní architektúr,” zakončila Fottová.