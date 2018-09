Starosta sa zabýval v dome zo slamy, tvrdí, že by nemenil

Marcel Šupica sa inšpiroval v Zaježovej. Chcel dom, ktorý má dušu. Televízor nepotrebuje.

20. sep 2018 o 9:45 Marcela Ballová

ĽUBOREČ. Tvrdí,že na návrat domov z práce sa vždy teší. Televízor mu nahrádzajú nádherné výhľady z okien, rovnako, ako tvárnice na dome nahradila slama a omietky hlina.

Starosta Ľuboreči vždy sníval o originálnom dome. Lákal ho najmä prírodný trend, ktorý kráča ruka v ruke so zdravým životným štýlom. Marcel Šupica, obdivujúci unikátne stavby v rázovitej Zaježovej, sa rozhodol pre dom z materiálov, ktoré používali aj naši predkovia.

„A skutočne to malo čosi do seba. Okrem jedinečnej atmosféry v dome, ktorý si žije vlastným životom, je tu aj praktickosť,“ povedal prvý muž malej obce v Lučeneckom okrese, ktorý absolvoval kurz prírodného staviteľstva v Brdárkach.

Dôkaz je na stene v kuchyni

Na konci dediny, objatom horami, kde lesná zver nebojácne chodí maškrtiť do záhrad, sa stavať začalo pred štyrmi rokmi. Dnes už dom stojí a nie je pustý. Dokonca aj biely štvornohý najdúch má pri ňom svoje miesto. „Stále je tu dosť práce, je čo dokončovať,“ tvrdí Šupica, ktorý sa v novom rýchlo udomácnil. „Kde sa človek cíti dobre, tam sa rád vracia. Aj v mojom prípade je to tak.“

“ „No, ak k tomu prirátam, že si niečo treba odkladať aj na drevo na zimu, tak mesačne ma bývanie vyjde okolo 50 eur.“ „ Marcel Šupica

Málokto by pri pohľade zo záhrady povedal, že vidí dom z netradičného materiálu. Že je to skutočne tak, dokazuje zasklené miesto na stene v kuchyni. Zámerne tu chýba hlinená omietka, aby bolo vidieť slamu, ktorá je vtlačená do obvodovej konštrukcie.