Tuhár je v regióne opäť na prvom mieste v podiele separovaného odpadu

Prístup ľudí k separovaniu odpadu sa podľa starostu každoročne zlepšuje.

16. sep 2018 o 8:04 TASR

TUHÁR. Hoci sa obec Tuhár radí s približne 360 obyvateľmi v rámci okresu Lučenec medzi tie menšie, už šesť rokov sa v regióne umiestňuje na popredných miestach v percentuálnom podiele separovaného odpadu.

Informoval o tom jej starosta Peter Čeman, podľa ktorého boli dvomi hlavnými motívmi pre zavedenie takéhoto zberu snaha o zlepšenie životného prostredia a ušetrenie finančných prostriedkov občanov.

"Tohto roku sme opätovne prví v okresoch Lučenec a Poltár, máme vyseparovaných zhruba 44 až 45 percent zložiek komunálneho odpadu," konkretizoval starosta. K zmene v odpadovom hospodárstve obce došlo podľa jeho slov pred šiestimi rokmi, keď prešla od paušálneho poplatku k platbám za reálne vyvezené množstvo komunálneho odpadu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Obnova Divínskeho hradu pokračuje

"Tým pádom do odpadkových nádob už ľudia nedávali všetko, lebo by za to museli platiť. Naopak, nútilo ich to čo najviac odpadu vyseparovať. Za takýto odpad totiž neplatia, jedine za komunálny," vysvetlil Čeman.

Prístup ľudí k separovaniu odpadu sa podľa neho každoročne zlepšuje. "Keď v dedine zavediete niečo nové, tak mnohí hovoria, že to netreba a len hľadajú zápory. Sú však ľudia, ktorí to ťahajú, a na druhej strane sú takí, ktorí to nebudú nikdy robiť. Väčšina si však zvykla," zakončil starosta.