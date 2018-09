Fiľakovo bude mať elektromobil

Samospráva Fiľakova bude čoskoro vlastniť nový elektromobil. Slúžiť bude najmä zamestnancom mesta, školám či amatérskym športovcom.

19. sep 2018 o 16:24 Radovan Vojenčák

FIĽAKOVO. Mesto Fiľakovo získalo dotáciu z Environmentálneho fondu na zakúpenie elektromobilu. Využívať ho chce na činnosti nehospodárskeho charakteru a vo verejnom záujme.

"Určené bude predovšetkým deťom z materských a základných škôl, stredoškolákom i žiakom umeleckej školy na výlety či súťaže," povedala hovorkyňa mesta Klaudia Kovácsová.

Elektromobil budú môcť využívať aj amatérski športovci FTC pri cestách na súťaže a výlety a v neposlednom rade bude slúžiť zamestnancom mesta a mestských organizácií na miestne šetrenia, správne konania, stretnutia s partnermi, účasť na seminároch či školeniach.

"Po dôkladnom prieskume trhu mesto vybralo sedemmiestny model Nissan e-NV200. Jeho nákup fond podporil sumou 30-tisíc eur, samospráva kúpu dofinancuje sumou 9 740 eur," dodala Kovácsová.

Mesto bude vďaka nemu šetriť životné prostredie i mestskú kasu. Sto odjazdených kilometrov mesto vyjde na 1,50 až 2 eurá. Dojazd vozidla v mestskom prostredí na jedno dobitie sa podľa výrobcu pohybuje okolo 300 kilometrov.

Elektromobil by malo Fiľakovo dostať najneskôr do konca februára 2019. V budúcnosti sa v meste počíta aj so zriadením verejnej nabíjacej stanice.