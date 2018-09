Slížov kov zo svetovej scény

Presadil sa v mŕtvom ťahu. Silák z Gemera si naďalej úspešne buduje meno.

20. sep 2018 o 7:07 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Kristián Slíž štartoval premiérovo na svetovom šampionáte juniorov v silovom trojboji.

Konal sa v juhoafrickom Pot-chefstroome. Reprezentant z Rimavskej Soboty, člen PWL Svätoplukovo, zápolil v hmotnosti do 93 kg. Prispel k medailovej zbierke slovenskej výpravy.

V drepe si poradil s váhou 302.5 kg, v tlaku na lavičke zvládol 200 kg a v mŕtvom ťahu 295 kg. Práve v záverečnej disciplíne si zabezpečil cenný kov. Mal strieborný lesk. V celkovom trojboji dosiahol výkon 797.5 kg, čo znamenalo piate miesto.

Prevláda spokojnosť

„Absolvoval som doteraz najlepšiu prípravu. Mal som ambície zabojovať o tretie miesto v konečnom poradí a zaútočiť na medailu v mŕtvom ťahu. Som spokojný so svojím účinkovaním. Obidvaja reprezentační tréneri ma pochválili, takže to bolo fajn. V drepe a v tlaku na lavičke mi síce zhodne nevyšli posledné tretie pokusy, ale nechýbalo veľa k tomu, aby boli úspešné. Mal som kvalitných súperov. Na tretie miesto to v ten deň nebolo. Keby som všetko ideálne nadvíhal tak, ako sme si to s otcom naplánovali, chýbalo by mi ešte niečo k bronzu,“ uviedol dvadsaťtriročný Kristián Slíž.

V mŕtvom ťahu sa predral na medailové pozície. „Som rád, že som získal striebro. Taktizovali sme v tejto disciplíne. V záverečnom pokuse som si chcel dať pôvodne väčšiu váhu, ale videli sme, ako sú na tom súperi a išiel som takpovediac na istotu. Pokoril som tých 295 kg. Jednoducho sme neriskovali. Ak by mi totiž tento pokus nevyšiel, skončil by som tretí. Z jednotlivých disciplín som si veril najviac v mŕtvom ťahu. Ruský pretekár ma v ňom porazil o 10 kg,“ povedal Slíž junior.

Ako doplnil, majstrovstvá sveta boli dobre zorganizované.

„Bolo ťažké sa v tej konkurencii presadiť. Každý pokus zavážil. Takticky to bolo náročné. Tá ďaleká cesta nebola bohviečo. Možno sa to trochu odrazilo na mojom výsledku. Páčilo sa však na MS. Chcel by som súťažiť na vrcholných podujatiach aj v seniorskej kategórii, do ktorej budem vekom patriť od budúceho roka. Dúfam, že sa mi podarí zlepšiť výkonnosť. “

V elite na kontinente

Kristián sa stal v tomto roku juniorským majstrom Slovenska. Na kontinentálnom šampionáte v Plzni si ukoristil striebornú medailu v trojboji, pričom v mŕtvom ťahu si vydoloval zlato.

„Striebro z ME juniorov je pre mňa trochu viac, keďže v Česku som bol druhý v celkovom poradí. Tam som zaznamenal najhodnotnejší výsledok v aktuálnej sezóne,“ konštatoval.