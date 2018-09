Predpoveď počasia: Víkend prinesie ochladenie, vietor i dážď

Zdá sa, že krátkym rukávom aspoň na nejaký čas odzvonilo.

21. sep 2018 o 17:11 (jm)

SLOVENSKO. Cez víkend môžeme na území Slovenska čakať ochladenie. Podľa imeteo.sk v piatok v noci cez naše územie postúpi studený front, ktorý sa postará o výraznú zmenu počasia.

Studený front so sebou prinesie aj dážď a vietor. Fúkať by malo najviac na juhozápade krajiny a na horách, kde by mal najsilnejší vietor dosiahnuť rýchlosť od 70 do 100 km/h. Na zvyšku územia bude vietor slabší, s nárazmi do 70 km/h.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Sobota

Prečítajte si tiež: VIDEO: Do Lučenca prichádza posila z USA. Má byť lídrom tímu

Ochladenie bude naozaj výrazné. V prvý víkendový deň bude podľa shmu.sk oblačno až zamračené a na mnohých miestach prehánky, dážď a ojedinele búrky. Zrážky budú popoludní ustávať.

Najvyššia denná teplota bude 16-20 stupňov Celzia. V Žilinskom a Prešovskom kraji a na Horehroní väčšinou okolo 14 stupňov. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov sa bude pohybovať okolo 5 stupňov Celzia.

Nedeľa

V nedeľu bude podľa shmu.sk na území Slovenska prevažne polooblačno. Zrána a dopoludnia sa ojedinele objaví hmla alebo nízka oblačnosť. Tá bude cez deň od západu pribúdať a niekde môže spŕchnuť.

Prečítajte si tiež: Na Gemeri púta pozornosť Biblia v akváriu aj kniha prihovárajúca sa domorodcom

Najnižšia nočná teplota bude 2-7 stupňov Celzia, na juhozápade miestami okolo 9 stupňov. Podľa meteorológov môže prísť aj prízemný mráz.

Cez deň sa teploty budú pohybovať od 16 do 21 stupňov. Obyvatelia Žilinského kraja a územia pod Tatrami môžu očakávať teploty okolo 14 stupňov. Fúkať bude slabý, prevažne juhozápadný vietor rýchlosťou 5 až 25 km/h.