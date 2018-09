FOTO: Divínsky Boyard preveril zdatnosť a znalosti detí

Divínsky kaštieľ a okolie boli dejiskom semifinálových kôl súťaže s názvom Divínsky Boyard. Najúspešnejšie školy postúpili do finále, ktoré sa uskutoční 28. septembra.

22. sep 2018 o 8:54 Radovan Vojenčák, TASR

DIVÍN. Už tradičná súťaž, ktorá sa konala 20.-21. septembra, určená žiakom druhého stupňa základných škôl (ZŠ) je zameraná na podporu prevencie kriminality detí vzdelávaním, hrami a pohybom v prírode.

„Jej podstatou je zaujímavou, pútavou a hlavne inovatívnou formou vzdelávania prinútiť deti zaujímať sa o získanie poznatkov v oblasti prevencie kriminality rôznych druhov, ktoré na ne v pubertálnom veku zo všetkých strán priam číhajú,“ uviedol Ján Sivok, predseda (OZ) občianskeho združenia JASIV, ktoré je spolu s obcou Divín a miestnou základnou školou organizátorom podujatia.

Adrenalínový park dal deťom zabrať

Deti počas súťaže absolvovali na trase Divínskeho Boyardu postupne deväť zastavení s jednotlivými témami prevencie kriminality – majetková kriminalita a vandalizmus, drogy, omamné a návykové látky, základné ľudské práva, obchodovanie s ľuďmi a migrácia, počítače – kyberšikanovanie, záchranné a bezpečnostné zložky štátu, týranie a šikanovanie detí, ako aj dopravná výchova a bezpečnosť cestnej premávky.

Na každom zastavení absolvovali krátku prezentáciu k danej téme a zaujímavú športovú disciplínu. V centre obce ich čakali ukážky práce záchranných a bezpečnostných zložiek pri rôznych nehodách, haváriách či požiaroch.

Súčasťou trasy bol aj adrenalínový park s množstvom prekážok a preliezok, ktorý najviac preveril zdatnosť a odolnosť súťažiacich.

Na strane súťažiacich prevládala spokojnosť

Súťaže sa zúčastnilo 240 detí z 12 škôl z južnej časti Banskobystrického samosprávneho kraja. Z dvoch semifinálových kôl postúpilo do finále šesť družstiev. Kým semifinálové kolá boli zamerané hlavne na vzdelávanie, finále je viac orientované smerom k športovému vyžitiu a zdravému životnému štýlu detí.

„Našim cieľom je pripraviť zážitkové vzdelávanie, akciu, vzrušenie a v neposlednom rade vštepiť deťom zmysel súťaživosti a potreby pohybu v prírode v symbióze s potrebou vzdelávania sa,“ zdôraznil Sivok.

V cieli sme vyspovedali časť družstva zo ZŠ v Lovinobani. „Veľmi sa mi to páčilo, mohlo by byť viac takýchto akcií. Najviac sa mi páčila adrenalínová dráha,” povedala 13-ročná Magdaléna. Jej spolubojovník 11-ročný Max s jej slovami súhlasil: „Ja by som povedal, že je to veľmi dobrá akcia. Dúfam, že bude mať ešte veľa pokračovaní. Tiež sa mi najviac páčil prekážkový beh, ale aj všetko, čo nás učili, bolo veľmi zaujímavé.“

K pozitívnym názorom sa pridal aj 13-ročný Matej. „Presne, ako povedal Max. Najlepší bol adrenalínový park, no všetky tie veci boli poučné. Zatiaľ som bol na všetkých Boyardoch.”

Hosťom vo finále bude Dominika Mirgová

Súťaž je podľa Sivoka nielen o športe, preto pre deti pripravili aj kultúrny program v podobe vystúpenia hudobného hosťa – tento rok to vo finále bude Dominika Mirgová. V semifinálových kolách čaká deti zasa penová párty a výchovno-zábavné koncerty OZ Škola života.

„Po vlaňajšom adrenalínovom zážitku, pripravenom v spolupráci s bezpečnostnými a záchrannými zložkami v podobe záchrany účastníka dopravnej nehody z prevráteného auta za asistencie hasičov a zdravotných záchranárov, pripravujeme na tohtoročné finále súťaže v spolupráci s Finančnou správou SR – Colným úradom ukážku zásahov pri dolapení drogového dílera. Pre deti bude k dispozícii aj simulátor prevrátenia vozidla pri dopravenej nehode,“ dodal hlavný organizátor súťaže.