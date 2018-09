Obnovy ciest pri Kokave budú vysúťažené tento rok

Rekonštrukcie komunikácií by z veľkej časti mali pokryť peniaze z eurofondov.

26. sep 2018 o 11:22 TASR

B. BYSTRICA/KOKAVA NAD RIMAVICOU. Doprava, lepšie cesty, efektívnejšie vzdelávanie aj turizmus patrí medzi desať hlavných priorít predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Jána Luntera a na tie sa sústreďuje i jeho prvý rozpočet kraja na rok 2019, ktorý predloží Zastupiteľstvu BBSK na októbrovom zasadnutí.

„Som rád, že ciele, ktoré si kraj stanovuje, sú ambiciózne. Možno sa niektorý z nich nepodarí naplniť na sto percent, ale kto si nekladie konkrétne a ambiciózne ciele, nespraví nič. A my sme sem neprišli iba kúriť a svietiť," konštatoval Lunter na minulotýždňovej tlačovej besede v Banskej Bystrici. Ako uviedol, konkrétne čísla rozpočtu zatiaľ nepovie.

„Sme vo fáze prípravy, ale môžem povedať, že sú to dobré čísla, lebo ekonomike sa zatiaľ darí," zdôraznil Lunter. Návrh rozpočtu zatiaľ ešte neprešiel cez komisie, konkrétne čísla by tak mohli byť nepresné alebo zavádzajúce a keďže neprešiel cez komisie, nezaoberali sa ním ešte ani poslanecké kluby v krajskom parlamente.

„Už vlani, keď sme spoločne podpísali Programové priority pre dobrý kraj, bola medzi poslancami v kraji zhoda na tom, čo sú naše rozvojové priority. Verím, že sa na nich zhodneme i pri rokovaní o rozpočte na budúci rok," reagoval podpredseda BBSK Stanislav Horník.

Ako informoval riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý, do roku 2020 si dalo vedenie kraja za cieľ obnoviť minimálne 300 kilometrov ciest II. a III. triedy. Ide o komplexnú rekonštrukciu ciest spolu s opravou 120 mostov, ktoré sú v katastrofálnom stave.

„Investície do mostov sú oveľa nákladnejšie než do povrchu ciest, napriek tomu som rád, že sa kraj tejto nutnej investícii nevyhýba," uviedol.

Rekonštrukcie ciest by z veľkej časti mali pokryť peniaze z eurofondov. V súčasnosti sa už pripravuje projektová dokumentácia na väčšinu úsekov, aby v rokoch 2019 a 2020 bolo možné čerpať európske zdroje.

„V tomto roku budú vysúťažené rekonštrukcie zhruba 100 kilometrov ciest, 46 mostov a oprava zosuvu vozovky pri Kokave nad Rimavicou. V nasledujúcich rokoch budeme pokračovať v ešte vyššom tempe, pretože cesty sú naša priorita," dodal Lunter.

Ako vedenie BBSK v súvislosti s prioritami pripomenulo, už v októbri tohto roku začína v Brezne pilotne fungovať stavebný sociálny podnik, ktorý zamestná 10 až 15 ľudí.

V BBSK je dnes vyše 25-tisíc ľudí v evidencii úradu práce, mnohí ďalší z nej vypadli, no naďalej zostávajú bez práce. Podnik bude vykonávať malé stavebné

práce, ktoré by kraj inak zadával externým dodávateľom. Cieľom je do

konca funkčného obdobia vedenia otvoriť aspoň tri ďalšie sociálne

podniky predovšetkým na juhu BBSK, kde by našli uplatnenie dlhodobo

nezamestnaní.