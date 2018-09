Zlato Patrície Bokorovej

Na bohato obsadenom medzinárodnom turnaji Brno Cup 2018 nemohli chýbať ani džudisti z Junioru Lučenec.

27. sep 2018 o 11:55 Jozef Mikuš

BRNO/LUČENEC. Počas dvoch dní sa na tatami predstavili siedmi zverenci šéftrénera klubu Michala Bokora.

„V sobotu za ženy nastúpila ešte len juniorka Patrícia Bokorová (do 57 kg). Na tatami si počínala skvele a úspešne využila tvrdú letnú prípravu. V pavúku postupovala suverénne a vo finále ju nezastavila ani skúsená Rakúšanka. Postavila sa tak na najvyšší stupienok so zlatom na krku. Dorastenka Alexandra Halajová (do 52 kg) mala silne obsadenú kategóriu a svoju úlohu zohralo aj oslabenie zo zhadzovania váhy. Po prvej prehre dvakrát uspela v opravách. V boji o bronz so Slovinkou padli zo strany rozhodcu trochu zvláštne verdikty. Rozhodkyňa tak po vyrovnanom zápase rozhodla v prospech súperky a Saška skončila piata,“ vymenoval Bokor.

Nedeľa pokračovala zápasmi mladších a starších žiakov. Nina Hanzlíková (do 48 kg) ako jediná ml. žiačka napravila zaváhanie na Brno Cupe z minulého roka. Suverénnymi výkonmi sa dostala do semifinále. Tam jej ale poľská reprezentantka v zlatom skóre zavrela finálové brány pred nosom. V poslednom zápase si ale bronzovú medailu nenechala uniknúť.

Za Junior sa na české tatami postavili ešte traja starší žiaci a jedna st. žiačka.

„Najviac sa darilo Martinovi Obročníkovi (do 55 kg), ktorý po prvej výhre zaváhal tesne pred koncom druhého duelu a na turnaji sa neumiestnil. Samuel Pentka (do 50 kg) po výbornej letnej príprave, bohužiaľ, svojho prvého turnajového súpera nezdolal. Attila Šuli (do 46 kg) si na veľkej súťaži a proti technicky vyspelejšiemu džudistovi počínal veľmi dobre. Vo vynikajúcom zápase ukázal srdce aj chuť, ale protivník si Attilove techniky ustrážil a nedal mu šancu. Tamina Barcíková (do 57 kg) tiež zbierala prvé skúsenosti z takej veľkej súťaže. V úvode podľahla neskoršej víťazke hmotnosti až v závere duelu. Úspech neprišiel ani v opravách, ale bojovala statočne. Okrem dvoch medailí ma veľmi tešia skúsenosti, ktoré reprezentanti Junioru získali. Verím, že ich dokážu zúročiť na ďalších turnajoch,“ doplnil Bokor, ktorý na záver pochválil a poďakoval svojim zverencom aj sponzorom klubu. „Za podporu ďakujeme našim sponzorom – firmám Ekoltech, TSV Group, Europak, MaM & co., Max Fitnes, hotelu Slovan a mestu Lučenec.“