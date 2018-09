Katsudo potiahli dievčatá

Cez víkend na prelome septembra sa džudisti lučeneckého Katsuda predstavili na prestížnom turnaji Brno Cup 2018.

27. sep 2018 o 12:00 Jozef Mikuš

BRNO/LUČENEC. Hoci malo klub reprezentovať 14 pretekárov, napokon ich vycestovalo len sedem. Tí doplnili počet účastníkov na takmer 1 200.

Dorastenci neuspeli

„V sobotu sme začali zápasmi dorastencov. Za náš klub bojoval Dalibor Strmeň a ešte len starší žiak Michal Kilačko, ktorý splnil všetky podmienky štartu vo vekovo vyšších kategóriách. Obaja po prvý raz nastúpili o jednu váhovú kategóriu vyššie. Dalibor (do 55 kg) prehral v úvodnom kole a na turnaji skončil. Michal (do 60 kg) je talentovaný športovec. Starších súperov sa nezľakol a potrápil ich vo svojich troch dueloch. Podal veľmi pekný výkon, no na medailové priečky to nestačilo,“ opísal šéftréner Katsuda Róbert Rác.

Všetka nádej lučeneckej výpravy tak smerovala k nedeľným zápasom mladších a starších žiakov. Najviac sa podľa Ráca čakalo od Tomáša Dovičiča a Michala Kilačka. Tomáš mal v úvodnom stretnutí prevahu, no kvôli trestu súperovi podľahol. Do opráv sa už nedostal a v Brne z turnaja vypadol.

Dievčenský trojlístok

Chyby sa v prvom zápase dopustil aj Michal a prehral s neskorším víťazom váhovej kategórie. V opravách si však pripísal tri výhry a jednu prehru, čo mu prinieslo piate miesto zo 41 džudistov. Po výhre z úvodu zakopol aj Filip Gaňa a neumiestnil sa. Katsudu ostala posledná nádej v podobe dievčenského trojlístka Diana Fekiačová (do 57 kg), Lili Križová (do 28 kg) a Martina Ľuptáková (do 36 kg).

„Najrýchlejšie to za sebou mala Lili, keď s českou pretekárkou nezaváhala a postupne sa dostala do finále, v ktorom však prehrala so svojou rivalkou z Pezinka. Vybojovala si krásne 2. miesto a striebornú medailu. Martina mala pred sebou veľmi ťažké boje. V semifinále nám to nevyšlo, no v zápase o tretie miesto rýchlym chvatom pred časovým limitom zvíťazila získala bronz. Diana ako úradujúca majsterka Slovenska tiež zápasila o kategóriu vyššie a dokázala sebe aj nám všetkým, že na to má. Po štyroch víťazstvách nastúpila proti skúsenej domácej džudistke. Tej naša pretekárka podľahla, no za svoj výkon a striebro sa nemusí hanbiť. Ďakujem a gratulujem všetkým našim reprezentantom,“ povedal Rác a na záver poďakoval sponzorom klubu.

„Ďakujeme mestu Lučenec za finančnú pomoc, sponzorom Stanislavovi Pisárovi, Milošovi Kelemenovi, Petrovi Mlynarčíkovi, Jaroslavovi Tóthovi, firmám B6 Slovakia, Ivimed, s. r. o., vedeniu ZŠ L. Novomeského, hotelu Clavis za občerstvenie pre celú výpravu, Františekovi Gaňovi a Daliborovi Strmeňovi za bezpečnú dopravu a v neposlednom rade trénerom Katsuda a mojej manželke Kamilke Rácovej za toleranciu a podporu.“