Mladý Kokavčan vyhlásil vojnu plastom, riad si vyrába z bambusov aj paliem

Erik Varga realizuje originálny projekt.

28. sep 2018 o 10:52 Marcela Ballová

KOKAVA NAD RIMAVICOU. Vždy chcel robiť niečo zmysluplné. Vlastnil pizzeriu, bar, reštauráciu, dokonca obchod s detským oblečením. No zrejme to nebolo to pravé orechové. Pred dvoma rokmi totiž Erikovi Vargovi skrsol v hlave originálny nápad. Pramenil z jeho presvedčenia, že naša planéta je zahlcovaná plastovým odpadom. Vždy sa čudoval, keď videl ľudí, ktorí bez váhania odhodili rôzne obaly len tak, hocikde do jarku.

„Ak to budeme robiť ďalších desať – dvadsať rokov, tak budeme žiť v bordeli. Skutočne s tým treba niečo urobiť,“ tvrdí podnikavý Kokavčan.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Začal sám od seba

Vedel, že na to, aby robil nejakú osvetu, musí začať sám od seba.

„V tomto smere som sa hľadal dlho. Dnes je z toho projekt EatGreen, ktorému sa naplno venujem od vlani,“ podotkol Erik. Urobil si vlastný prieskum. Zaujímalo ho, kto v našej krajine s akým tovarom pracuje. Zistil, že výroba rozložiteľného riadu predstavuje na Slovensku viac-menej dieru na trhu.

Mladík, hnaný túžbou spraviť niečo pre prírodu, dopriať svojim deťom život vo svete nezahltenom odpadom, začal vyrábať bambusové poháre, palmové a trstinové či kokosové taniere, drevený príbor. V rámci spomínaného projektu vytvoril e-shop, kde jeho výrobky oslovujú ľudí rovnakého razenia.

„Mojím zámerom bolo nielen zviditeľnenie svojich výrobkov, ale celkovo prírodných produktov ako alternatívy voči denne používaným plastom. Ročne ich na smetiskách aj vo voľnej prírode skončia milióny ton,“ ozrejmil sympatický Novohradčan, ktorý má svoj bambusový hrnček už dva roky a stále je ako nový.

„Ponúkame aj ekoplastové poháre a vrecúška vyrobené z ryže alebo kukuričného škrobu. Nie sú jednorazové a na rozdiel od plastových vydržia veľmi dlho."

Myšlienka zaujala najmä mladých

Erik má veľkú oporu vo svojej manželke. Tá je jeho originálnej činnosti naklonená, so svojou polovičkou zdieľa rovnaké názory. Okrem samotných výrobkov šíria aj osvetu. Teší ich, že najmä mladí sa chytajú ekologickej myšlienky.

„Pomaly oslovujeme aj reštaurácie a kaviarne. Rozširujeme sa aj za hranice,“ zakončil Varga s tým, že udržať našu planétu v čistote a takú ju zachovať aj pre ďalšie generácie, je v moci každého. Stačí len chcieť.